10 år efter dramatisk millionkup: Nu kræves prøveløsladt røver dømt

10 år efter et voldsomt røveri mod Jyske Bank i Valby er en 36-årig svensk statsborger nu tiltalt for at have begået kuppet sammen med tre tidligere dømte og flere ukendte medgerningsmænd.

Den 36-årige, der nægter sig skyldig, blev i november sidste år anholdt i Spanien og udleveret til Danmark.

Han var prøveløsladt efter et dramatisk røveri i Västerås mod Sefina Pantbelåning i 2015, hvor fire røvere flygtede med ure, smykker og samler-mønter for seks millioner kr.

Tre andre røvere medvirkede til det svenske kup blandt andet ved at sprede 500 partisansøm på vejene for at sikre flugten og stoppe politiet - en metode som røverne også brugte ved million-kuppet mod Jyske Bank i Valby 12. oktober 2009.

Kaprede pengetransport

Her slog mindst fire gerningsmænd til bevæbnede med pistol og maskinpistoler og plyndrede banken for 200.000 kr. og kaprede en pengetransport udenfor banken med 2,2 millioner kr. Chaufføren blev truet til at udlevere bilnøglen.

Røverne flygtede i pengetransporten og på en motorcykel.

Fængslet for storkup i København: Han var prøveløsladt fra million-røveri

Ni mænd blev sigtet og varetægtsfængslet for røveriet og for at have planlagt et nyt stort røveri, men seks af dem måtte løslades. Kun tre blev tiltalt og dømt. De fik hver tre år og 11 måneders fængsel.

Anklagemyndigheden går nu efter samme straf til den 36-årige, men hvis retten ikke finder ham skyldig i røveriet, skal han i stedet dømmes for hæleri af udbyttet.

Politiet mener nemlig, at han befandt sig i en dæklejlighed på Enghavevej, hvor politiet fandt de tomme pengekufferter og en del røveriudstyr.

Dengang anholdt politiet en 28-årige svensk-tyrker i lejligheden, som senere var blandt de tre dømte. Men den 36-årige var væk, da politiet slog til.

Sagen kører stadig for lukkede døre, og Københavns politi vil derfor ikke oplyse, hvad der knytter den 36-årige til røverhulen på Enghavevej.

Sag smuldrede

Fire serbere fra Sverige og Tyskland blev dengang anholdt i en dæk-lejlighed på Frederiksberg, hvor politiet mente, at de var i gang med at planlægge et nyt røveri. Men sagen smuldrede for politiet, og de blev løsladt.

To mænd på 38 og 44 blev anholdt, da de forsøgte at hvidvaske dele af udbyttet på et casino, selv om pengene var farvet af eksploderede farvepatroner.

Sagen er endnu ikke berammet ved retten på Frederiksberg. Ved et forberedende retsmøde 11. juni skal omfanget af bevisførelsen planlægges.