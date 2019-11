10-årig dreng kørt ned: Fløjet på hospitalet med helikopter

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Et julemandsarrangement fik lagt en massiv dæmper over sig, da en 10-årig dreng blev påkørt og siden fløjet til Skejby Sygehus i en helikopter.

Politiet meddeler, at drengens tilstand er stabil.

- Hans tilstand er stabil i forbindelse med ankomst til Skejby Sygehus, men det kan betyde mange ting, siger vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Jeppe Thranum.

Vagtchefen har endnu ikke modtaget en rapport fra de udsendte politifolk, men kan sige følgende om episoden:

- Der er formentlig tale om en personbil på Bredgade, en 10-årig dreng blevet påkørt, siger vagtchefen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med et øjenvidne, der beskriver episoden som dramstisk.

- Det er forfærdeligt, vi har fået at vide, at han har kraniebrud, siger Tina Jørgensen til Ekstra Bladet.

Hvad der skulle have været et hyggeligt arrangement, blev spoleret af den tragiske hændelse.

- Alle børnene stod og ventede på julemanden, og der var flere børn der så episoden. Jeg så det ikke selv, men jeg har fået at vide, at hende der kørte bilen ikke kunne gøre for det.

- Jeg synes, det er for for dårligt, at de ikke spærrer af. Børnene render jo rundt og glæder sig. Nu har brandvæsnet sagt, at de vil ændre det til næste år, siger Tina Jørgensen.

Ekstra Bladet følger sagen ...