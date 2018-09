10 gymnasieelever i nød reddet i land

En stor gruppe elever fra Esbjerg Gymnasium blev tirsdag aften reddet i land efter at have været i problemer på Varde Å

Klokken 17.35 tirsdag aften modtog Syd - og Sønderjyllands Politi en anmeldelse om, at 10 elever fra Esbjerg Gymnasium muligvis var i havsnød på Varde Å.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

De 10 elever, der kom i problemer, var fordelt i fire kanoer. Sammen med en større gruppe elever fordelt på 14 kanoer var de stævnet ud fra Statoil på Storegade i Varde, hvorefter de sejlede mod Janderup Ladeplads.

Efter at have nået pladsen stod det klart for lærerne, at ikke alle var nået frem. Lærerne forsøgte at ro mod strømmen for at finde de forsvundne elever, men måtte give op, da modstrømmen var for stærk.

Stor redningsaktion

To redningsfartøjer fra Beredskabet blev sat i vandet, som led i redningsaktionen. Derudover blev en drone også sendt på vingerne for at lokalisere elever.

Heldigvis lykkedes det redningsbådene at finde to af kanoerne, mens dronen kortlagde de to andre bådes lokation. Derefter kunne de alle trækkes i sikkerhed.

Efter en redningsaktion blev alle elever reddet i land. De var våde og kolde, men havde ikke umiddelbart været i livsfare, vurderer politet.

Samtlige elever var iført redningsveste.

Alle de pårørende er blevet underrettet af gymnasiet.

