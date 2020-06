100-150 biler samlet til bilræs

Op mod 150 biler er fredag aften samlet i Holsted. Alle bliver sigtet for overtrædelse af forsamlingsforbuddet

Sydjyllands Politi er fredag aften til stede i Holsted, hvor mellem 100 og 150 biler og en masse mennesker er samlet.

Det skriver Sydjyllands Politi på Twitter.

Vi er i øjeblikket til stede i Holsted, hvor 100 - 150 biler og et stort antal personer er forsamlet. Deltagerne vil alle blive sigtet for overtrædelse af forsamlingsforbuddet. Vi har p.t. intet yderligere/vagtchefen #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) June 12, 2020

I følge vagtchef ved Sydjyllands Politi er der tale om et bilræs.

- Det er et bilræs, hvad vi kalder et street race. Det startede oppe i Varde, men de fortsatte videre mod Holsted, hvor politiet fangede dem, siger vagtchef Erik Lindholdt til Ekstra Bladet.

Han oplyser samtidig, at de fleste biler kommer oppe fra den nordlige del af Jylland.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at oplyse, præcis hvor mange personer, der er samlet i Holsted.

- Der er en masse mennesker både ude og indenfor bilerne, siger Erik Lindholdt og tilføjer, at de sendte ekstra patruljer til området.

Vagtchefen oplyser, at de hurtigst muligt vil foretage en optælling, når de har et overblik over deltagerantallet.

