100 år gamle træer forsvundet: Udlover dusør

Butiksejer Michael Grønbech vil gerne tilbyde 3000 danske kroner i dusør til, hvem end der kan hjælpe ham med at finde sine tre 100 år gamle og 250 kg tunge oliventræer.

- Ja, jeg vil faktisk gerne udlove 3000 til dem, der kan hjælpe mig, for det er uden for sæsonen, og jeg har ingen chance for at skaffe nogle lignende, siger Michael Grønbech til Ekstra Bladet.

Træerne er på mystisk forsvundet fra butikken UG Blomst på Southamptonsgade 2 i Nordhavn, som Grønbech er den frustrerede indehaver af.

Han fandt ud af det, efter klokken syv i morges at blive vækket af et febrilsk opkald fra sin medarbejder.

'Har vi solgt træerne? For de står her ikke.'

De var ikke blevet solgt. Grønbech selv mener, de er blevet stjålet.

Et scenarie, han havde regnet for usandsynligt, da træerne var for tunge og store til, at hans egen lastbil kunne transportere dem.

- De vejer jo for meget til, at vi selv kunne rykke dem nogen vegne uden en kæmpe indsats. Så vi satsede på, at det var sikkert nok at have dem stående uden for - med tanke på den kæmpe logistik, det ville kræve at stjæle dem, fortæller Grønbech til Ekstra Bladet.

Foto: Aleksander Klug

Krævede en kran

Træerne stod til 7200 kroner per styk og havde stået uden for butikken i en måned. Ifølge ejeren selv til manges glæde.

- Det er forbandet ærgerligt, og det pisser mig selvfølgelig af, for træerne var særlige og også rimelig dyre, og vi havde lige brugt en masse tid på at få dem fragtet og plejet, siger Grønbech og tilføjer med et suk:

- Vi havde kunnet leve med, at der var blevet stjålet nogle pelargonier. Men efter en lang gang corona var det her jo ikke lige det, jeg havde brug for.

En af de massive potter, træet stod i, er blevet efterladt, hvilket får Grønbech til at undre sig endnu mere. Selv vurderer han, at det må have været en krans værk.

Det ene træ var bestilt og klar til levering torsdag til en uheldig kunde, der altså foreløbig må skyde en hvid pil efter et oliventræ til haven eller terrassen.

Michael Grønbech fortæller til Ekstra Bladet, at han har politianmeldt sagen, hvilket Københavns Politi har bekræftet.