100 beholdere med tyresæd eksploderet under brand

Omkring 100 cylindere med tyresæd er eksploderet i forbindelse med en brand i nat på en gård i Yarram i Australien.

Det skriver blandt andre ABC.

Mindst 30 brandfolk rykkede ud til branden, da den brød ud på gården klokken 3 om natten lokal tid. Det tog dem to en halv time at få branden under kontrol, og efter eksplosionen af tyresæd-beholderne måtte de ansatte i gang med et større oprydningsarbejde.

Hver af de omkring 100 cylindere anslås ifølge ABC at have en værdi på op mod 1000 australske dollars per styk. Det svarer til 4620 danske kroner.

En talsmand for brandvæsenet i Victoria fortæller til Daily Mail, at den berørte bygning er brændt helt ned til grunden.

Ingen - hverken dyr eller mennesker - kom heldigvis til skade, og politiet er fortsat i gang med at efterforske årsagen til branden.