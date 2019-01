100 taxaer kører i optog i Indre By i København for at demonstrere mod taxaloven.

Det oplyser vagtchef hos Københavns Politi Henrik Stormer.

Han fortæller, at demonstrationen foregår fra klokken 08-10.

Ruten vil være blandt andet ved Industriens Hus på H.C. Andersens Boulevard, Stormgade og Christiansborg.

- De laver en runde i Indre By, siger Henrik Stormer.

Dermed kan der opstå udfordringer i morgentrafikken.