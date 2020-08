1000 mennesker forsamlet: Politiet roser unge

Københavns Politi har onsdag eftermiddag og aften været til stede i flere københavnske parker for at forhindre, at for mange opholder sig for tæt sammen

Godt vejr og gymnasiestart er en kombination, der har trukket mange unge mennesker ud i de store københavnske parker. Således har der været op mod 800-1000 mennesker forsamlet i Kongens Have sidst på eftermiddagen, ligesom der har været omkring 400-500 forsamlet i Frederiksberg Have og et lignende antal i Søndermarken.

Det vurderer Københavns Politi, der har brugt eftermiddagen og aftenen på at sikre sig, at folk ikke opholder sig for tæt sammen.

- Der er plads nok i Kongens Have, hvis bare man spreder sig i små grupper, og det er det, vi har brugt kræfterne på at gøre i dag. Vi har anvist og vejledt de unge, og det blev taget rigtig godt imod. Vi synes, at det er gået fint, siger Paw Kaltoft, politiinspektør ved Københavns Politi, til Ekstra Bladet.

Politiinspektøren siger, at den 'dialogbaserede indsats' har fungeret upåklageligt i parkerne.

- De unge mennesker har efterkommet de anvisninger, vi har givet dem. Det har ikke været nødvendigt at skride til yderligere tiltag, siger Paw Kaltoft.

I de kommende dage vil politiet fokusere på de otte hotspots, der er i København og løbende vurdere, om for mange mennesker forsamler sig på en uhensigtsmæssig måde.

- Hvis der skulle komme en stor tilstrømning til et område og folk ikke efterkommer vores anvisninger, så er vi i sidste ende nødt til at lave opholdsforbud, siger Paw Kaltoft.

Sent onsdag aften er det ligeledes meldingen fra politiet, at københavnerne siver fra områderne, og at de ikke ser ud til at forsamle sig nye steder.