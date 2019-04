1000 opkald fra utrygge borgere

#HBeredskab har haft et usædvanligt travlt vagtdøgn, som følge af urolighederne i København. Lidt over 90 brandudrykniger, hvor af ca 70 relaterer sig til urolighederne, og ca. 1000 112-opkald. For yderligere oplysninger henvises til vores pressetelefon https://t.co/VOGjE3Ymyr.