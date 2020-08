1000 samlet til pride-demonstration

Der er massevis af mennesker i gaden i bydelen Nørrebro i København lørdag.

Cirka 1000 styks har forsamlet sig i mangfoldighedens navn til årets Nørrebro Pride, hvor de går fra Nørrebro Station til Folkets Park.

- Der er mange mennesker samlet. Det foregår ganske fredeligt. Men festligt, lyder det fra Jesper Frandsen, vagtchef ved Københavns Politi.

Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Copenhagen Pride har valgt at rykke deres årlige parade fra de københavnske gader til internettet, hvor der lørdag sendes en optaget version.

Coronavirussen har ikke standset Nørrebro-alternativet, som startede optoget klokken 14 lørdag.

Og selvom en forsamling på cirka 1000 personer langt overstiger forsamlingsforbuddet på 100 personer, så er Nørrebro Pride fuldt ud lovlig.

- Der gælder ikke de samme regler, når der er anmeldt en demonstration. Vi kan derfor ikke træde ind med covid-reglerne, siger Jesper Frandsen.

Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Vagtchefen oplyser, at de er i dialog med demoledelsen, så paraden kan forløbe med bedst mulig hensyntagen til coronavirussen.

- De er selv dygtige til at træffe foranstaltninger for at forhindre smitte. Cirka halvdelen har mundbind på.

- De havde også en intention om at sende menneskerne ud mindre grupper. Det er så røget lidt ud i sandet, virker det til, lyder det fra vagtchefen.

Temaet for årets Nørrebro Pride er 'pandemi'. Desuden har Nørrebro Pride meldt ud, at sorte og farvede demonstranter skal gå forrest, og de hvide skal gå bagerst.