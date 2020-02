102-årig skræmmer røver væk: - Der var blod overalt

Da en fremmed mand forsøgte at komme indenfor i 102-årige Johns hjem i britiske Lincoln under påskud af at skulle tjekke hans lys, syntes den ældre mand, at det lød ret mistænkeligt.

- På det tidspunkt havde han skubbet døren helt op og var trådt indenfor, og jeg sagde, 'du skal ikke herind, kammerat', siger den 102-årige til BBC, der kun nævner hans fornavn, John.

- Han gav mig et par slag. Jeg havde håbet at slå lidt igen, men han løb væk. Han må være blevet skræmt, siger John til det britiske medie.

Det er anden gang inden for seks måneder, at han og konen, 97-årige Joan, er blevet røvet i deres hjem. Derfor står de nu frem for at advare andre om, hvor farligt det kan være at åbne døren for fremmede.

BBC viser billeder af den 102-åriges arm, der er voldsomt hævet og blodig efter overfaldet.

- Der var blod overalt. Min far var meget rystet, og det har chokeret min mor. Det er anden gang, det er sket på seks måneder, siger parrets datter, Jill, til BBC.

- Men respekt for en mand i hans alder, han fik givet et slag tilbage.

To episoder samme dag efterforskes samtidig

I det andet overfald åbnede parret døren for en mand, der havde præsenteret sig som gasingeniør. Da fik de stjålet en pung og en håndtaske.

- Vi er vant til at komme til døren og åbne den, men det kan vi ikke længere, siger 102-årige John ærgerligt.

Politiet i Lincolnshire bekræfter overfor BBC, at de er i færd med at efterforske det seneste overfald sammen med et røveri, som fandt sted samme dag lige i nærheden. Her blev en kvinde i 90'erne røvet for et ukendt beløb.

- Disse to episoder er bekymrende, fordi de involverer ældre, skrøbelige ofre.

- I begge tilfælde har gerningsmanden brugt sin styrke til at skubbe sig forbi beboerne og i et af tilfældene stjålet penge, siger politiinspektør Phil Baker, og opfordrer lokale til at henvende sig hos politiet, hvis man har informationer, der kan gavne efterforskningen.