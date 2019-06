109 lejligheder skadet ved formodet bombeeksplosion i Sverige

En voldsom eksplosion, som formentlig var en bombe, rystede fredag formiddag den centrale del af den sydsvenske by Linköping.

Omkring 20 mennesker blev lettere kvæstet og adskillige bygninger blev beskadiget, siger politiet. Flere blev skadet af knust glas.

- To mennesker er under behandling på sygehus for splint- og sårskader. Ødelæggelsene på stedet er enorme, siger lederen af politiets efterforskning, Magnus Skoglund, til Aftonbladet.

Han siger, at en form for sprængstoffer var placeret udenfor en bygning.

- Vi mener ikke, at der er tale om terror, siger Skoglund.

Der var hurtigt et stort antal politibiler og ambulancer på stedet. Politiets bombepatrulje deltog i efterforskningen af den kraftige eksplosion, som ødelagde vinduer og altaner i en femetagers beboelsesblok.

Nabobygninger ødelagt

Vinduer blev også ødelagt i flere nabobygninger af den kraftige eksplosion.

Skoglund siger, at politiet arbejder ud fra en arbejdshypotese om, hvem den formodede bombe var rettet mod, men at der samtidig arbejdes ud fra brede linjer i undersøgelserne.

Der har været adskillige sager i de seneste år i svenske byer med sprængstoffer anvendt i bandeopgør. En talskvinde for politiet siger, at politiet er ved at undersøge, hvorvidt eksplosionen kan knyttes til kriminelle grupper.

– Alt tyder på, at nogen placerede sprængstoffer i området ved Ådalagatan og Hamngatan, heddet det på politiets pressekonference.

Borås Tidning skriver, at oplysninger tyder på, at hændelsen kan have tilknytning til motorcykelklubben Bandidos. Aftonbladet har fået oplysninger om at eksplosionen var rettet mod en motorcykelbande.

34 lejligheder hårdt ramt

Ejendomsadministratoren i de berørte huse, Fredrik Törnquist, oplyser til TT, at i alt 109 lejligheder i området er blevet beskadiget ved eksplosionen. 34 af dem er hårdt ramt.

- Der er mange, som ikke vil kunne flytte hjem i aften, siger Törnquist.

I et hus med fem etager er vinduer og altaner helt blæst ud, fremgår det af billeder fra stedet.

- Der er ikke nogen oplysninger om, at der vil være risiko for yderligere eksplosioner, men vi fastholder afspærringerne for ikke at få folk ind på sprængningsstedet, hed det fra politiet.