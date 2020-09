11-årig dreng fundet i god behold

Drone og helikopter sat ind for at finde dreng der forlod hjemmet kun iført en sort T-shirt, hullede cowboybukser og strømper

Opdatering 23.04: Drengen er fundet igen i god behold

Nordjyllands Politi efterlyser mandag aften 11-årige dreng, som som er gået fra en landejendom på Tolstrupvej nordøst for Hjallerup i Nordjylland.

- Vi skal have fundet drengen, siger Torben Larsen, vagtchef ved Nordjyllands Politi.

- Drengen bor hos plejeforældre. Det havde haft et skænderi under aftensmaden. Derefter stak han af, bare i cowboybokser, strømper og en T-shirt. Uden mobiltelefon eller penge. Plejeforældrene ledte selv efter ham i 2,5 timer, inden de ringede til os. Forinden havde de også ringet til venner og bekendte for at høre, om han skulle opholde sig der, fortæller vagtchefen.

'Drengen er spinkel af bygning, mellemblond kortklippet hår, bære briller. Han er kun iført en sort t-shirt, hullede cowboybukser og strømpesokker,' skriver politiet på Twitter.

Torben Larsen beder folk holde et øje vågent.

Bemærk, om han ligger og trykker sig et sted, fordi han er ked af det. Eller går han rundt i Hjallerup By, så ring til os på 114 med det samme, opfordrer han.

'Vi har sendt flere hundepatruljer til stedet. Vi har ligeledes en drone og helikopter på vej til stedet. Træffes drengen, eller er nogen viden om hvor drengen befinder sig, så et hurtigt opkald til Nordjyllands Politi på 114.' opfordrer politiet.