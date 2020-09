11-årig dreng hængte sig i skolen

Et mobbeoffer forsøgte i går at begå selvmord på Lindehøjskolen i Herlev. Mange børn så på. Forældre i oprør

En forfærdelig hændelse fandt i går sted i spisefrikvarteret på Lindehøjskolen i Herlev nordvest for København.

En 11-årig dreng, som gennem længere tid i tiltagende grad var blevet mobbet af en lille gruppe drenge fra sin klasse, forsøgte at tage sit eget liv ved hængning på skolens udendørsområde.

Selvmordsforsøget, som heldigvis blev afbrudt af andre, uden at drengen kom alvorligt til skade, skete for øjnene af talrige børn, som efterfølgende blev sendt hjem, uden at deres forældre blev orienteret.

Frygteligt tragisk sag

- Det er en frygteligt tragisk sag. Jeg har ikke sovet hele natten. Det er sådan en dejlig dreng, som blev drevet ud i noget så forfærdeligt, uden at skolen i tide greb ind, siger Hanne Bjørn-Klausen.

Hun er vikar i Folketinget for Rasmus Jarlov (K), kommunalbestyrelsesmedlem (K) i Herlev, og så går hendes 11-årige søn i klasse med både mobbeofferet og den lille gruppe drenge, som ifølge en række kilder, Ekstra Bladet har talt med, stod bag den grove og langvarige mobning.

'Har forsøgt at gøre skade på sig selv' Lindehøjskolen leder Ethan Jordan skrev i går eftermiddag en besked til alle forældre: Kære Forældre, Der har i dag torsdag den 24. september 2020 været en voldsom hændelse på skolen, hvor et barn har forsøgt at gøre skade på sig selv. Måske har jeres barn hørt om det, derfor skriver jeg til jer. Der er tale om en alvorlig hændelse, som berører de involverede dybt, og som skolen tager meget alvorligt. Der blev reageret hurtigt og taget hånd om barnet, som nu er hjemme hos sine forældre. Skolen og kommunens kriseberedskab har i dag talt med de direkte involverede, og der tages hånd om både elever, forældre og ansatte. Hvis I oplever, at jeres barn reagerer og er påvirket af hændelsen, vil det bedste være at lytte til jeres barn og fortælle jeres barn, at der bliver passet godt på de involverede børn og voksne. Skolen vil i den kommende periode følge op med de elever, klasser og ansatte, som har behov for det.Hvis I har spørgsmål, eller hvis I har brug for at tale om, jeres barns eventuelle reaktioner, kan I kontakte Ulla Birk på telefonnummer (Nummer udeladt, red) eller via Aula. Venlig hilsen Ethan Jordan Vis mere Luk

- Det er velkendt, at han havde været udsat for mobning i meget lang tid, men skolen har længe ignoreret vores indtrængende appel om hjælp, siger hun.

- Det er sådan en dejlig dreng, som blev drevet ud i noget så forfærdeligt, siger den konservative politiker Hanne Bjørn-Klausen, som har børn på skolen. Foto: Aleksander Klug

Hvis du har brug for hjælp mod selvmordstanker: Hos Livslinien kan du - alle årets dage fra klokken 11 til 4 - få en rådgivende samtale. Du er anonym og må gerne ringe flere gange. Telefonnummeret er 70 201 201.

Blev opfordret

- Mobningen eskalerede i går med nogle meget grove verbale overfald, hvor drengen blev opfordret til at gøre skade på sig selv, hvilket ulykkeligvis skete, og hvor der lykkeligvis blev grebet ind, siger Hanne Bjørn-Klausen, som sidder i skolens trivselsgruppe, der også har forsøgt at få skolen til at håndtere mobningssagen.

- Så i dag fredag har vi holdt vores søn hjemme fra skole, fordi de børn, der stod bag mobningen, er stadig er i klassen, fortæller Hanne Bjørn-Klausen.

- Jeg ved ikke, om han kommer tilbage på skolen, for min tillid til skoleledelsen er opbrugt, siger hun.

En far, der på grund af sin betroede erhvervsmæssige stilling ikke må optræde i artikler med navn, er rasende.

Hagekors i stolen

- Min datter var et af mange vidner, der så den forfærdelige episode, som er endnu en konsekvens af, at skoleledelsen og kommunen i årevis har forsøgt at ignorere de alvorlige trivselsproblemer, som især er chikane fra en særlig gruppe drenge på skolen.

Han forklarer, hvordan en pige med jødisk baggrund i fjor måtte skifte skole, da hun blev udsat for jødehad og antisemitiske trusler.

- I den sag blev der ridset hagekors ind i pigens stol i klassen. Siden er der intet sket. Ledelsen har total berøringsangst overfor chikanen, og derfor fik en drengegruppe også lov til at drive den 11-årige stakkels dreng så langt ud, siger han.

Ringede ikke til forældre

I går tilkaldte skolen psykologer fra et kriseteam fra Herlev Kommunes pædagogisk-psykologiske rådgivning.

- Men de kom bare ind i klasserne og sagde, at nu kunne børnene godt gå hjem, så alle skolens børn fik blot lov til at gå hjem, uden at vi som forældre blev orienteret. Først kl. 17 fik jeg et opkald fra skolen, fortæller Hanne Bjørn-Klausen, som også har en datter i 3. klasse på skolen.

- Da jeg i går eftermiddag, spurgte hende, om hun vidste, hvad der var sket på skolen i frokostpausen, kunne hun i detaljer beskrive hændelsen.

Skolen skulle have ringet! Både Hanne Bjørn-Klausen og to andre forældre, som Ekstra Bladet har talt med, mener at skolen og Herlev Kommune omgående efter ulykken i går skulle have hidkaldt alle forældre. - De burde straks ringe til alle forældre, så vi kunne komme og tale med børnene og være sammen om at bearbejde den forfærdelige hændelse. I stedet lukker man skolen og lader børnene gå alle mulige steder hen uden straks at få talt med nogle voksne. - Kommunen burde have haft en beredeskabsplan, hvor vi straks telefonisk blev hidkaldt, nu når vores børn havde været vidner til en så dramatisk og tragisk hændelse, siger en far, der ønsker at være anonym.

Fredag morgen troppede en stor gruppe forældre op på skolen for at komme i dialog med ledelsen.

Hetz-stemning

- Der var nærmest en hetz-stemning rettet mod skolen og den passivitet. Blandt forældrene var også nogle, som slet ikke vidste, at netop deres drenge stod bag det, der drev drengen ud i ulykken. Tænk engang, at de ikke var blevet orienteret om deres børns rolle i sagen, siger Hanne Bjørn-Klausen.

Hun forklarer, at skoleleder Ethan Jordan kom ud for at tale.

- Men han forklarede det sædvanlige om handlingsplaner og indsatser - de samme floskler som altid. Jeg er så træt at høre på gode intentioner. Han burde have erkendt, at skolen har fejlet ved at overhøre vore appeller og ikke i tide gribe ind, siger Hanne Bjørn-Klausen.

Skal have hjælp

- Nogle drenge skal ud fra den 5. klasse og have noget hjælp, men skolen tager det stadig ikke problemerne alvorligt.

Hanne Bjørn-Klausen understreger, at hun mener, at lærerne i 5. klassen har gjort hvad de kunne, men at de ikke har haft mulighed for at bekæmpe mobningen med hjælp fra faglige eksperter udefra.

Herlev Kommune: Der var psykologer nok

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få et interview med skoleleder Ethan Jordan samt borgmester Thomas Gyldal Petersen (S), der også er orienteret om sagen.

Men skolen og kommunens pressefolk henviser til Bine Baadsgaard, som er leder af Herlev Kommunes PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, red.).

Hun siger:

- Jeg kan ikke udtale mig i den konkrete sag, men når der sker en sådan hændelse som den i går, møder vi talstærkt op med psykologer og pædagogiske vejledere. Vi sikrer, at der af fagpersoner bliver taget hånd om det pågældende barn og familien samt de andre børn i klassen, og de øvrige børn, der kender barnet meget godt.

- Psykologer går så sammen med klasselærere og andre nære voksne ud i klasserne og taler med børnene. Det sker både i de store klassefællesskaber og i mindre grupper af børn. Vi taler også med skolens medarbejdere, om hvordan de skal håndtere situationen.

- Derudover ringede vi til samtlige forældre på årgangen (5. klasserne, red.) og tilbød blandt andet dem, at deres børn på mandag kan tale med en psykolog – også i tilfælde af, at der er efterreaktioner. Der vil være de tilstrækkeligt handlingstiltag i den kommende tid. Vi stiller med de psykologer, der er brug for, bedyrer Bine Baadsgaard.

- Derudover samarbejder vi i sager om trivsel og mistrivsel med Skolestyrken, som er en sammenslutning af Red Barnet, Mary Fonden og Børns Vilkår. Også i denne sag, har vi udefra involveret Skolestyrken, så vi sikrer os, at der bliver arbejdet med de klasser, hvor vi oplever, at der er behov for trivselsrettet arbejde.

- Så vi har et setup, som sikrer, at skoler som har behovet, har meget let adgang til fagmedarbejdere, der kan hjælpe klasser og børnegrupper, hvor der er behov for, at vi understøtter det trivselsrettede arbejde.

Ekstra Bladet: Var der torsdag det tilstrækkelige antal fagpersoner, der skulle til for at sikre, at der blevet draget den fornødne omsorg for alle?

- Ja, der var mere end tilstrækkeligt.