11-årig overlevede mors massakre

En tysk bedstemor og hendes 11-årige barnebarn vågner i dag op til deres livs mareridt.

Torsdag eftermiddag fandt tysk politiet liget af hans fem mindre søskende i en lejlighed i Soligen i det vestlige Tyskland.

Hans mor, en 27-årig kvinde, er anholdt og mistænkt for at have slået børnene ihjel.

Det skriver Süddeutsche Zeitung.

Drama på banegård

Hvad der præcist er foregået i lejligheden, ved offentligheden endnu intet om.

Men klart er det, at moderen forlod ligene af hendes fem børn med den 11-årige søn og drog mod Düsseldorf Hauptbahnhof cirka 35 kilometer fra lejligheden.

Her sprang hun ud foran et tog, imens hendes uskadte søn tog et tog mod byen Mönchengladbach.

Her bor drengens bedstemor - den 27-årige kvindes mor - der alarmerede politiet.

Herefter blev de fem lig fundet.

En by i sorg

De fem dræbte børn, tre piger og to drenge, er i alderen ét til otte år.

Solingens overborgmester, Tim Kurzbach, var i går aftes forbi lejlighedskomplekset, hvor tragedien fandt sted.

'I dag er en dag, hvor vi i Solingen er i sorg, fordi en hændelse, der rammer os dybt i hjertet, er sket,' udtalte han ifølge Frankfurter Allgemeine.

Billeder fra tyske medier viser, hvor bamser og blomster er blevet lagt ved postkassen ved lejligheden.

Det tyske politi har endnu ikke afhørt moderen, der er indlagt på hospitalet.

Derfor er der ikke nogen meldinger om et muligt motiv, ligesom omstændighederne omkring børnenes far heller ikke er kendt.