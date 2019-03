11-årig pige gravid efter voldtægt: Nu har hun født

En argentinsk 11-årig pige, som lokale medier har døbt 'Lucía', blev voldtaget af sin bedstemors mand, hvorefter hun blev gravid.

Nu har pigen født. Hun blev nægtet abort.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt argentinske TN.com, Infobae.com samt britiske The Guardian.

Der er mange demonstrationer i Argentina, hvor kvinder og mænd kæmper for fri abort. Foto: Martin Bernetti/Ritzau Scanpix

Lucía er den yngste i en søskendeflok på tre. Børnene blev overdraget til deres bedstemor i 2015, efter deres mors mandlige partner havde været voldelig over for dem.

Men det skulle vise sig at blive meget værre.

Bedstemorens 65-årige mand voldtog 11-årige Lucía.

Lucía opdagede, at hun var gravid 23. januar i sin hjemby, som ligger i den nordlige argentiske region Tucumán. En uge efter blev hun indlagt på Eva Perón hospitalet i byen San Miguel de Tucumán. Lucía havde gjort skade på sig selv og havde prøvet at begå selvmord.

Abort har været ulovligt i Argentina siden 1921, men i tilfælde af voldtægt eller at fødslen kan have dødelige konsekvenser for kvinden, kan der gøres en undtagelse.

De lokale myndigheder har ifølge aktivister og Lucías mor forbigået Lucías ønske om abort. Det endte med, at hun nåede at være gravid i 23 uger, som umuliggjorde en abort.



Lucía havde angiveligt fortalt sin psykolog på hospitalet, at 'hun ville have fjernet, hvad den onde mand havde lagt indeni hende'.

Regionens sundhedschef, Gustavo Vigliocco, insisterede dog på, at Lucía ikke ønskede en abort, men at beholde barnet.

- Jeg har været i tæt kontakt med pigen og hendes mor. Hun ønsker at forsætte graviditeten. Vi har overvejet alle risici. Hun er robust bygget og vejer over 50 kilo, siger sundhedschefen til mediet.

Den 11-årige pige fik tirsdag foretaget et kejsersnit. Hun var stadig kun 23 uger henne.

Ifølge argentinske medier vejede den nyfødte baby kun 600 gram og har 40 procents chance for at overleve.

Raser

Cecilia Ousset, som var lægen, der stod for kejsersnittet, var forfærdet over, hvad den lille pige havde gennemgået.

- Vi har reddet en piges liv, som blev tortureret af vores sundhedssystem i mange måneder, siger hun til mediet.

Lægen mener også, at regionens guvernør, Juan Manzur, har brugt Lucías sag for at fremme sit politiske omdømme.

Ifølge Cecilia Ousset er Lucía i god behold, men hun forventer ikke, at babyen vil overleve.

Kvinderettighedsbevægelser i Argentina raser over historien om Lucía.

De mener, at Lucía er et forsvarsløst og uskyldigt menneske, som er fanget i en ondt system.