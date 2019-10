11-årigs drengestreger: Politi rykker ud til falsk bombetrussel

Sydjyllands Politi rykkede lørdag aften ud til en falsk bombetrussel mod McDonald's i Gjesing nær Esbjerg.

Truslen kom fra en 11-årig dreng.

- McDonald's i Gjesing modtog tidligere på aftenen et opkald med en bombetrussel, fortæller vagtchef ved Sydjyllands Politi Bjørn Pedersen til Ekstra Bladet.

- Restauranten blev evakueret, og vi afspærrede området, siger han.

Drengestreger

Straks efter at forholdreglerne var taget, begyndte politiet at efterforske, hvem der havde lavet opkaldet.

- Vi fandt frem til personen, der ringede, og det viste sig at være en 11 år gammel dreng, som lavede drengestreger, fortæller Bjørn Pedersen.

Ingen straf

Umiddelbart kommer der ikke til at være nogen straf for den unge dreng, fortæller vagtchefen.

- Vi har snakket med forældrene. Han er for ung til, at vi giver ham en bøde, men kommunen kommer muligvis til at komme ind over sagen, siger Bjørn Pedersen.

Afspærring ophæves

Tidligere på aftenen var vejene Østre Gjesingevej og Kjersing Ringvej helt eller delvist afspærret.

- Men vi er ved at ophæve afspærringen nu, siger Bjørn Pedersen.