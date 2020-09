11 anholdt til klimaaktion

11 personer blev lørdag anholdt i forbindelse med Extinction Rebellions klimaaktion foran Industriens Hus i København.

Det oplyser politiinspektør hos Københavns Politi Paw Kaltoft til Ekstra Bladet.

- 11 personer blev anholdt under aktionen for at hindre yderligere strafbare forhold, fortæller Paw Kaltoft.

- Derudover har vi udstedt 35 sigtelser for overtrædelser af ordensbekendtgørelsen og 35 sigtelser for overtrædelser af færdselsloven, fortsætter politiinspektøren.

Det er ikke nødvendigvis de samme personer, som er blevet sigtet for de to forskellige overtrædelser. Politiinspektøren kan ikke sige noget om de anholdtes aldre eller køn.

Politiet var lørdag massivt til stede med adskillige salatfade til en klimaaktion foran Industriens Hus i København. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Malede grafitti og limede sig fast

Klimabevægelsen Extinction Rebellion afholdt lørdag eftermiddag en stor aktion foran Industriens Hus ved Rådhuspladsen.

Her var politiet massivt til stede. Adskillige patruljevogne med blå blink holdt således omkring stedet.

Bevægelsen havde inden aktionen sendt en pressemeddelelse ud, hvor de blandt andet meddelte, at de ville lime sig fast til bygningen og spraymale den med slogans.

På bygningen kunne man da også læse grafitti-slogans med blandt andet ordene 'Act Now', 'Ingen vækst' og 'Lobbyisme dræber'.

Desuden spærrede flere af aktivisterne vejen.

Limen satte sit aftryk på ruderne ind til Industriens Hus. Foto: Alexander Brøndum

- Der står 10-15 aktivister op ad bygningens væg. Nogle er limet fast, andre er ikke. Politiet har lige løftet en kvinde væk, som nægtede at flytte sig. Andre har flyttet sig frivilligt og blev klappet væk, fortalte Ekstra Bladets mand på stedet.

- Der er ni mandskabsvogne og over 20 betjente. De forsøger at have en rolig dialog med folk og at overtale dem til at flytte sig frivilligt, fortsatte han.

Ifølge Ekstra Bladets udsendte sang aktivisterne slagsange og kom med kampråb, men opførte sig generelt roligt og fredeligt.

- Men en er blevet løftet væk og har fået lagt hænderne i strips. Tre-fire personer er også er blevet kørt væk eller sat ind i politiets vogne.

Extinction Rebellion demonstrerer og udfører civil ulydighed i klimakampens navn. Organisationen findes i flere lande. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Villig til at blive anholdt

Lørdag aften er en del af de anholdte stadig tilbageholdt, oplyser politiinspektør Paw Kaltoft.

- Vi har stadig folk, som er anholdt. Efterhånden som vi bliver færdige med sagsbehandlingen, bliver de løsladt, siger han.

Ifølge Ellen Obdrup, kontaktperson hos Extinction Rebellion, var aktivisterne indstillet på risikoen for at blive anholdt under aktionen.

- Nu er vi jo en bevægelse, som laver civil ulydighed. Folk er villige til at blive anholdt, fordi vi står i en meget alvorlig situation, en situation som FN's generalsekretær har kaldt 'en eksistentiel trussel mod menneskeheden', fortalte hun tidligere lørdag til Ekstra Bladet.

