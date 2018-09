11 bandefolk i grundlovsforhør: Røvede biler og begik drabsforsøg

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Stemningen var tæt, da 11 banderelaterede personer - ti med anden etnisk baggrund samt en enkelt etnisk dansker - kl. 19 tog plads ved siden af deres forsvarere i Retssal 60.

De 11 menes at udgøre kernefigurerne i den ene af de to grupperinger, der gennem de sidste par uger har udkæmpet en bandekonflikt i København og på Vestegnen.

Alle 11 sigtes i fællesskab for en række forbrydelser begået i den seneste tid, og den samlede sigtelse er som en overflytning af konfliktens forløb. De fleste nægtede sig skyldige ved retsmødets begyndelse. Resten tog forbehold til efter, at de havde vendt sagen med deres forsvarere.

Overordnet er gruppen i fælleskab sigtet for at være part i konflikten, som anklageren, Laura Birch, beskrev at stå mellem grupperingen Brothas og en gruppering, hun omtalte som NNV.

Flere af de sigtede er gammelkendte ansigter i bandemiljøet, og en enkelt af dem er i tæt familie med den unge mand, der om eftermiddagen søndag 16. september blev overfaldet i en frisørbutik på Nørrebrogade.

Første forhold i sigtelsen omhandler røveri af en beige Mini Cooper. Røveriet udspandt sig natten til 7. september, hvor bilen holdt på Refshalevej bag Christiania. Her blev bilens kvindelige ejer af to mørkklædte og maskerede mænd truet til at stige ud og overdrage bilen til duoen.

Dette forhold har direkte forbindelse til næste forhold i sigtelsen, der også omhandler røveri af en bil.

Dette udspandt sig kort efter midnat 10. september, hvor den beige Mini Cooper i Holte blev anvendt til at påkøre en sort BMW. Da BMW'ens ejer stod ud af bilen, blev han konfronteret af to mørkklædte mænd, der truede manden til at udlevere sin bil.

Næste forhold udspandt sig 15. september lige efter midnat, hvor to mænd i den sorte BMW kørte til Heimdalsgade tæt på Mjølnerparken og her forsøgte at affyre en skudbyge mod en gruppe unge, der var forsamlet her.

Det lykkedes dog kun at affyre et enkelt skud, da automatriflen fik en funktionsfejl.

Sigtelsen beskriver derefter, hvordan man fire dage senere, - om aftenen ved 19.40 tiden, 19. september - anvendte Mini Cooperen til at køre til Ragnhildsgade og her fra bilen affyre skud mod en gruppe unge, der stod forsamlet her. Her blev en person ramt.

Efterfølgende stak gerningsmændene af igen. Den beige Mini Cooper efterlod man på adressen Banevingen godt en kilometer fra gerningsstedet.

Sigtelsen beskriver endvidere, hvordan man 20. september var i besiddelse af en skarpladt pumgun på Rebekkavej i Hellerup. Våbnet var dog diskret gjort uanvendeligt af politiet, der havde fået nys om våbnet og ved en ransagning havde pillet ved det.

Sigtelsens næste punkt lyder på drabsforsøg. Nærmere bestemt en episode, der udspandt sig 21. september omkring kl. 20.55, hvor der i krydset Guldbergsgade og Meinungsgade blev affyret skud med et ukendt automatvåben.

Her blev tre personer ramt.

Sigtelsens sidste punkt omhandler et drabsforsøg begået sent i aftes på Rentemestervej på Ydre Nørrebro. Her kørte gerningsmændene i en grå Mercedes. Ved denne episode blev der affyret mindst ti skud mod to mænd, der ligeledes var kørende i en bil. Her blev den ene ramt.

Sigtelsen beskriver endvidere, hvordan de 11 alle blev anholdt politiet få timer senere. Anholdelsen fandt sted mellem kl. 00.47 og kl. 00.54 på en adresse i Rødvig på Stevns.