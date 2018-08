11 børn reddet af politiet: De værste levevilkår vi har set

Amerikansk politi fandt 11 underernæret børn, der boede i en lejr ude i New Mexicos ørken

Det var en flok chokerede politimænd, der kom i kontakt med 11 udmagrede, tørstige og beskidte børn midt ude i den golde ørken i New Mexico fredag i sidste uge. Det skriver det amerikanske medie NBC News.

Børnene havde levet under umenneskelige forhold i over to måneder i det, som mediet beskriver som 'hjemmelavet' lejr, hvor de hverken havde adgang til vand eller elektricitet.

- Det var de sørgeligste og værste levevilkår, jeg nogensinde har set mennesker leve under, siger politienhedens sherif, Jerry Hogrefe

I lejren fandt de også to mænd, Siraj Wahhaj og Lucas Morten, samt tre kvinder.

Der var herinde i trailervognen, at politiet overmandede Siraj Wahhaj. Foto: Ritzau Scanpix

Tonsvis af ammunition og rifler

Politiet var allerede opmærksomme på, at der var slået en hjemmelavet lejr op ude i ørkenen. Men de vidste ikke, at der boede 11 børn og tre kvinder i den. Det var først da politiet fik leveret et tip fra en ukendt kilde, som angiveligt kom fra lejren.

I meddelelsen stod der: - Vi sulter og har brug for mad og vand.

Det fik politiet til at undersøge sagen.

- Jeg vidste med sikkerhed, at vi ikke kunne vente. Vi var nødt til tjekke op på beskeden med det samme. Jeg fik skaffet en ransagningskendelse, og vi tog af sted, fortæller sherif Jerry Hogrefe til ABC News.

Til politiets store overraskelse blev de 11 børn tilbageholdt af de to mænd, Siraj Wahhaj og Lucas Morten. De havde sammen forskanset lejren med en mur af bildæk og træpaller. Inde i lejren havde de placeret tonsvis af ammunition og rifler.

Politiet anholdte begge mænd og tilbageholdte de tre kvinder. Ingen af de involverede parter kom til skade under episoden.

Her ses Lucas Mortens arrestbillede. Foto: Ritzau Scanpix

Siraj Wahhaj blev overmandet af politiet efter at have tilbageholdt 11 børn. Foto: Ritzau Scanpix

Hjernevasket

De tre kvinder formodes at være mødre til de 11 børn. Politiet vurderer, at både kvinderne og børnene kan være blevet hjernevasket af de to mænd.

Begge mænd er sigtet for kidnapning af børn. De tre kvinder er ikke sigtet, da politiets efterforskning umiddelbart ikke har frembragt en klar forbindelse til mændene.