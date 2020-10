11 illegale taget ved grænse

Forbundspolitiet standsede forgangne lørdag, 3. oktober, en bil ved grænseovergangen Walserberg, der ligger ved den tyske grænse til Østrig.

I bilen, en VW Golf, var 11 personer klemt sammen. Blandt dem var der tre børn på henholdsvis et, seks og otte år samt en 16-årig.

Alle var afghanske migranter, og bilen blev ført af en 20-årig landsmand, der har har midlertidig opholdstilladelse.

Sådan skriver politiet i en pressemeddelelse.

Grænsebetjentene fattede i første omgang mistanke til bilen, fordi den lå ganske lavt ved vejen.

Derfor valgte man at vinke bilen ind til kontrol, hvor man efterfølgende gjorde store øjne.

Stuvet sammen i kabinen var - ud over den 20-årige chauffør - otte andre. Dertil yderligere to i baggagerummet. Draset chaufføren havde ingen af de andre papirer på sig. Alle blev anholdt og efterfølgende blev de øvriges afghanske nationalitet fastslået.

De ti er nu sigtet for forsøg på ulovligt at have forsøgt indrejse i Tyskland. De er blevet sendt tilbage til Østrig.

Ud over menneskesmugling er chaufføren også sigtet for at have udsat bilens passagerer for unødig livsfare.

I samme pressemeddelelse skriver politiet at man alene i samme weekend ved samme grænseovergang har anholdt 66, der ulovligt har forsøgt indrejse til Tyskland.