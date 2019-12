113 ofre for hjemmerøveri brugte ikke peberspray: - Vi grinte af lovforslaget

Siden 1. januar har det været lovligt at købe en peberspray til at forsvare sig i sit eget hjem.

Men i ingen af de 113 hjemmerøverier, der siden har fundet sted, har ofrene forsvaret sig med en peberspray.

Det viser en aktindsigt hos hver af landets 12 politikredse, der har gennemgået hver enkelt sag for DR Nyheder.

Talspersonen for Peberspray til selvforsvar, Nikolaj Kirkebye, fortæller, at han grinte af lovforslaget, da det blev vedtaget.

- De ældre mennesker, der typisk er udsat for røveri, er slet ikke i besiddelse af en peberspray, og de er heller ikke stand til at bruge den rigtigt, siger Nikolaj Kirkebye.

Gruppen kæmper i stedet for, alle danskere skal have lov til at bære en peberspray med et serienummer, så ejeren kan identificeres.

- På den måde ville særligt kvinder lovligt kunne forsvare sig mod overgrebsmænd eller tyve, siger Nikolaj Kirkebye.

Selvom han ikke mener, at effekten af en peberspray ved hjemmerøveri er særlig stor, kan han ikke se, hvorfor den nye undersøgelse skulle give grund til helt at fratage folk retten til at bruge en peberspray i hjemmet



- Det svarer til at sige, at der har været 100 ulykker, hvor bilens airbag ikke er blevet udløst, derfor skal vi afskaffe den, siger han.

Selvom at der er sket en stigning - 1.500 sager om ulovlig brug, besiddelse eller indførelse af peberspray - mener han heller ikke, at der er noget at vinde ved at fjerne tilladelsen til at eje en peberspray.

- Peberspray er blevet brugt i de kriminelle miljøer i 30-40 år. De kan fås i grænsehandlen syd for grænsen til 50 kroner. Det er nemmere end at få fat i stoffer, siger han.

De nye tal, DR Nyheder kan fremlægge, har gjort indtryk på justitsministeren, Nick Hækkerup, der vil have en evaluering af sagen, der forventes færdig til april.

De tre støttepartier kræver nu, at peberspray igen bliver gjort ulovlig at eje.

FAKTA: Peberspray kan gøre blind i en halv time Få her et overblik over, hvad en peberspray indeholder, og hvordan den virker: * Peberspray, også kaldet OC (Oleoresin Capsicum), er beslægtet med tåregas - men er langt stærkere. * Indholdet består af cayennepeber eller chili, som er blandet i opløsningsmiddel. Det fyldes i en spraydåse, som indeholder drivmiddel, der hjælper dåsens indhold ud i en tynd stråle. * Peberspray kan ramme på op til mellem seks og syv meters afstand. * En dåse peberspray indeholder omkring to millioner Scoville Heat-units, der er en enhed til at måle frugter og grøntsagers styrke. * Dermed svarer pebersprayens styrke omtrent til styrken for verdens stærkeste chili. En stærk, thailandsk ret måler typisk mellem 50 til 200 på Scoville-skalaen. * Bliver man ramt af peberspray i ansigtet, medfører det akutte smerter i øjne og på huden, tåreflåd og flåd fra næsen, vanskeligheder med vejrtrækning, hoste, generelt ubehag i kroppen samt ufrivillig blinken eller lukning af øjnene. * Vand reducerer virkningen hurtigere. * Når en person rammes af sprayen, er vedkommende i de fleste tilfælde ude af stand til at orientere sig og tvinges derfor til at opgive et eventuelt angreb eller udvise fysisk modstand. * Blindheden varer i omkring en halv time. Det generelle ubehag forsvinder typisk helt efter to timer, og sprayen giver ikke varige skader. * Politiet har siden 1. januar 2008 haft peberspray som en fast del af deres udrustning. Kilde: Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, Legaldesk.dk, guinnessworldrecords.com. Vis mere Luk