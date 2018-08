1144 kilo kokain beslaglagt fra Mærsk-skib

Colombianske myndigheder har konfiskeret over et ton kokain fra Mærsk-skibet Cap. San Tainaro

En svimlende mængde kokain er blevet beslaglagt af de colombianske myndigheder på et Mærsk-skib.

Det skriver det nationale forsvar i Colombia i en pressemeddelelse.

Ikke mindre en 1144 kilo kokain har man konfiskeret, hvilket har resulteret i anholdelse af 15 personer. Det er uvist, om personerne er en del af besætningen på skibet.

Skibet var på vej til Antwerpen i Belgien, hvor kokainen anslås at kunne blive solgt for 66 millioner dollars på det europæiske, sorte marked. Det svarer til omkring 425 millioner kroner.

Fly og helikopter til hjælp

Mærsk-skibet lå 21 sømil ud for Havnen i Barranquilla, da myndighederne i Colombia arbejdede sammen for at nå ud til det. Man sendte således både et lille fly og en helikopter i luften for at komme ud til Cap. San Tainaro, som skibet hedder.

Kokainen menes oprindeligt at komme fra en gruppe, der kalder sig 'Golf-Klanen' (oversat fra Clan del Golfo, red), som samarbejder med andre enheder i forbindelse med transporten af stoffet.

Målet for gruppen er netop at sælge til det sorte marked i Europa, hvor man kan få store beløb for kokainen.