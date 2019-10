12-årig dreng slemt forbrændt i farlig social medie-udfordring

Tabitha Cleary fra Michigan ønsker at advare både børn og forældre efter hendes 12-årige søn Jason fik alvorlige forbrændinger på grund af en farlig udfordring, der hersker på de sociale medier.

Den unge dreng endte med andengradsforbrændinger efter hans ven lørdag havde sprayet ham med neglelak-fjerner, hvorefter han havde sat ild til ham. Han måtte efterfølgende indlægges i fire dage, mens lægerne behandlede ham.

Det skriver NBC.

- Jeg vil bare gerne have, at alle skal vide, at disse udfordringer, eller hvad det end er, de ser på Youtube, ikke er værd at risikere sit liv for. Min søn fik andengradsforbrændinger - og det kunne have været meget værre, siger Tabitha Cleary til NBC-søsterkanalen WDIV.

12-årige Jason beskriver selv, hvad der skete, da han og kammeraterne tog den såkaldte 'fire challenge' op i en af vennernes hjem.

- Første gang var det som en lillebitte brand, og så slukkede de den, siger Jason, og fortæller, at det var, da de andre for anden gang tændte ild til ham, at flammerne bredte sig.

Han beskriver, at han sad med smerter på bagsædet, da hans mor kørte ham på hospitalet. Hun havde opholdt sig inde i huset, da hun pludselig hørte sin søn skrige af smerte udenfor.

Den såkaldte 'ild-udfordring' er langt fra et nyt fænomen. Ifølge The University of Iowas Injury Prevention Research Center begyndte den allerede at dukke op på internettet i 2010. Andre lignende farlige udfordringer, blandt andet med skoldende varmt vand, er siden blevet 'populære' på de sociale medier.

Ifølge NBC er det uklart, om politiet i Dearborn Heights er blevet gjort bekendt med hændelsen. Mediet arbejder på at få et mailsvar fra myndighederne.