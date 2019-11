12-årig kørt ned: Kvinde har meldt sig

Efter en 12-årig dreng fredag blev kørt ned i Brørup i det sydlige Jylland, har en kvinde nu meldt sig. Det oplyser Sydjyllands Politi:

'Den efterlyste billist fra færdselsuheldet, Vestre Maltvej, har selv henvendt sit til politiet her til formiddag. Hun vil blive afhørt til sagen. Vi takker for jeres henvendelser. Vi har umiddelbart ikke yderligere kommentarer til sagen,' skriver politiet på Twitter.

Fredag sendte politiet efterlysninger ud, efter drengen var blevet kørt ned på Vestre Maltvej i Brørup.

'Vi efterlyser en mellemstor sølv/hvid bil, med skader på højre sidespejl. Bilen kørte ca. kl. 1425 ad Vestre Maltvej i Vestlig retning, Mellem Langeskovvej og Kærvej 6650 Brørup. Her ramte bilen en 12 årig cyklende dreng, der kørte i samme retning. Drengen fik knubs.'

'Et vidne så bilen og føreren, der beskrives som en kvinde, med krøllet hår til skuldrene og briller. Bilen mistede noget af sidespejlet ved uheldet. Efterfølgende så vidnet bilen vende ved et spejderhus og køre retur, formodentlig for at samle sidespejlet op,' skrev politiet på Twitter.

