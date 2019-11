12-årig pige dræbt i ulykke på el-løbehjul: Brød grædende sammen i retten

En bilist på 50 år er blevet varetægtsfængslet for at have dræbt en pige på 12 år i en ulykke i Østervrå mandag morgen

Manden sigtes for at have været påvirket af narkotika, da han ramte pigen, som kørte på et el-løbehjul. Hun var på vej i skole.

Det skriver nordjyske.dk.

- Det er så forfærdeligt. Jeg er så ulykkelig. Jeg føler med forældrene, sagde den 50-årige grædende i retten ifølge nordjyske.dk.

Han forklarede i retten under grundlovsforhøret, at han kørte en rute, han havde kørt mange gange før på vej til arbejde, da han kørte den unge pige ned.

Havde set hende før

Den unge pige skulle ikke være et uvant syn for ham på den rute. Under hans forklaring sagde han, at han havde set den unge pige mange gange før på den rute.

Han er blevet varetægtsfængslet i fire uger og sigtet for uagtsomt manddrab i narkopåvirket tilstand.

Han nægter sig skyldig i narkopåvirket kørsel. Politiets sigtelse handler om, at han var påvirket af såvel cannabis som amfetamin. Selv forklarer manden, at han røg hash i lørdags.

Han mener selv, at hans fart var cirka 80 kilometer i timen, da påkørslen skete.

Dommeren har besluttet at varetægtsfængsle manden frem til 16. december.

Pigen var iført cykelhjelm, da hun trillede mod skolen, er det ifølge nordjyske.dk kommet frem i retsmødet. Politiet fik meldingen om ulykken cirka klokken 07.30.