12-årig pige forsvundet

Østjyllands Politi efterlyser onsdag aften 12-årige Anna Sofie, som er gået fra Aarslev Møllevej 19 i Brabrand.

Det oplyser de på Twitter.

- Vi fik anmeldelsen klokken 19.20. Hun er forsvundet fra en institution, fortæller Lars Bisgaard, vagtchef ved Østjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at politiet selv er rykket massivt ud for at finde hende.

- Hun er kun 12 år, og det er koldt, så vi er rykket ud med alt, hvad den kan trække og leder med lys og lygte, siger han.

Pigen beskrives som lys i huden, 150-155 centimeter høj og med sort, mellemlangt hår. Hun er iført en lilla jakke.

Ser man pigen, eller har man oplysninger om, hvor hun befinder sig, opfordres man til at kontakte politiet på telefon 114.

