12-årig pige gik bare tur med hunden

Sverige blev natten til søndag rystet af en uhyggelig drabssag.

En 12-årig pige blev omkring klokken 3.30 natten til søndag ramt af vildfarne skud i området ved benzintanken i byområdet Botkyrka sydvest for Stockholm.

Politiet har fortsat ingen anholdte i sagen, men nu har vi ifølge tv-stationen SVT fået svar på, hvad den 12-årige pige lavede på gaden midt om natten.

Hun gik efter sigende bare en tur med sin hund. Samtidig skriver mediet, at hun søndag morgen havde en aftale med et par veninder om, at de skulle ned og bade dagen.

Men natten blev aldrig til morgen for den 12-årige pige.

Politifolk leder efter spor ved den benzintank syd for Stockholm, hvor en pige natten til søndag blev ramt af skud. Foto: Naina Helén Jåma/Tt/Ritzau Scanpix

Døde af sine skader

Politiet fik alarmopkaldet kom klokken 3.27, da der var hørt skudlignende lyde ved benzintanken i byområdet Botkyrka.

- Vi blev kaldt til stedet og fandt en 12-årig pige, som var så hårdt såret af skudsår, at hun senere døde af sine skader, siger Caroline Paasikivi, der er politiets områdechef i Stockholm.

Pigen blev erklæret død på hospitalet klokken 10 søndag formiddag.

Søndag gennemgik politiet billeder fra videoovervågning på stedet og afhørte vidner, men de har stadig ikke fået et gemmenbrud.

- Lige nu er der ingen tilbageholdte, som er mistænkt, men flere er hentet til forhør, og det er personer, som vi af gode grunde tror kan bidrage til opklaringen, siger Paasikivi.

Ikke mål for skyderiet

Flere svenske medier skriver, at pigen ikke var mål for skyderiet. Hun var derimod på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

Angiveligt var der tale om et opgør i det kriminelle miljø, hvor hun så er blevet ramt ved en fejl.

Politiet kan dog ikke kan bekræfte nogen af oplysningerne, men appellerer til vidner om at træde frem.

Indenrigsminister Mikael Damberg siger, at han er forfærdet over forbrydelsen.

- Jeg er klar over, at ingen ord er tilstrækkelige for den, som har mistet et barn på denne forfærdelige måde.