12-årig pige påkørt: Fører af bil stak af

Bornholms Politi søger vidner, efter en 12-årig pige blev påkørt torsdag morgen, mens hun cyklede, hvorefter føreren af bilen stak af fra stedet.

Det oplyser Bornholms Politi til Ekstra Bladet.

- Der er et vidne, som ser pigen og får kørt hende til hospitalet. Der er ikke sket det store med hende, men føreren af bilen, som påkørte pigen, stoppede ikke på stedet og sikrede, at hun var okay, siger vagthavende hos Bornholms Politi, Jesper Lund.

Bornholms Politi oplyser desuden på Twitter, at der var tale om en sølvgrå personbil, som påkørte den 12-årige pige.

Påkørslen skete klokken otte.

Hvis man har oplysninger i sagen, bedes man kontakte politiet på 114.