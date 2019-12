12-årig redder bedsteforældre i kniv-overfald

20-årig gik til angreb, fordi hans bedsteforældrene ikke ville have ham boende i deres hus

Bedsteforældrene til en 12-årig dreng kan takke knægten for, at han forleden reddede dem fra et muligt dødbringende knivoverfald.

Overfaldet fandt sted i en bil i den amerikanske stat Texas.

Den 92-årige kvinde og hendes 76-årige mand sad på forsædet, mens henholdsvis et 20-årigt barnebarn og hans 12-årige bror sad på bagsædet.

Den 20-årige Lucian Johnston kom op at skændes med bedsteforældrene, som ikke længere ville have ham boende i deres hjem på grund af hans opførsel. Pludselig trak Lucian Johnston en kniv og begyndte at stikke de ældre mennesker i hoved og hals.

Vristede kniven ud

Den 12-årige bror kastede sig ind i den blodige kamp, og det lykkedes knægten at få vristet kniven ud af hånden på Lucian.

- Han kastede herefter kniven ud af bilens vindue, og han forhindrede dermed angrebet i at udvikle sig. Drengen er en helt, som helt sikkert har forhindret et dobbeltdrab, oplyser politimanden Ed Gonzalez ifølge flere amerikanske medier.

Den 20-årige gerningsmand flygtede fra stedet, men han blev senere anholdt uden at sætte sig til modværge.

Bedsteforældrene overlevede overfaldet.

Gerningsmanden er blevet sigtet for vold af særlig farlig karakter med et dødbringende våben. Han fremstilles i retten tirsdag.