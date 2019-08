12-årig undslap mulig kidnapper: Sprang fra kørende bil

På mirakuløs vis lykkedes det onsdag en 12-årig dreng fra Boynton Beach, Florida at undslippe, hvad der ligner et kidnapningsforsøg. Den 29-årige Timothy H. Miller samlede drengen op i sin hvide pickup truck med beskeden, at han ofte gav børn lift.

Sådan lyder drengens forklaring til politiet ifølge NBC News.

Drengen forklarede videre, at Miller virkede venlig, men at han blev utryg, da Miller pludselig spurgte, om han havde nogen stoffer. Da drengen forsøgte at åbne døren, gassede den 29-årige op.

Drengen slap ved et lykketræf fra sit fald uden andet end småskader i panden og på armene og hænderne.

Vidner handlede hurtigt

Flere vidner fik øje på drengen, da han sprang ud af bilen, og hastede hen for at hjælpe ham. Et enkelt vidne satte straks efter Millers bil og blokerede hans flugtrute, indtil politiet ankom.

Den 29-årige blev anholdt under voldsom protest og er nu sigtet for kidnapningsforsøg og for at have modsat sig anholdelse med vold.

Ifølge det amerikanske medie har han forklaret politiet, at han troede, drengen var ældre, og at han kun samlede ham op, fordi han troede, at han solgte stoffer.