12-årige drenge gik hjem - i motorvejens nødspor

De to vandringsmænd endte med at få et lift hjem i en patruljevogn

To 12-årige drenge fra Nordjylland tog lige en smutvej hjem via motorvejens nødspor i går eftermiddags.

Drengenes rejsekort fungerede ikke, og så var knægtene snarrådige nok til at tjekke den hurtigste rute hjem på mobiltelefonens GPS.

GPS'en sendte drengene direkte ud på motorvej E45, hvor en bilist alarmerede politiet.

Ifølge nordjyske.dk blev der omgående sendt en patruljevogn af sted til området nær afkørslen til Svenstrup. Betjentene fandt hurtigt de to vandringsmænd.

- Betjentene fik dog fortalt de to drenge, at det altså ikke er lovligt at gå på motorvejen, og så fik de to drenge i stedet en tur hjem til bopælen i en politibil - de var vist lidt brødebetyngede, men de var næppe klar over, at det var forkert, det de gjorde, fortæller vagtchef Per Jørgensen til nordjyske.dk