12 års fængsel for 35 kilo amfetamin

Det var noget af en tilfældighed, der gjorde, at politiet opdagede, at en 33-årig mand gemte mere end 35 kilo amfetamin.

9. februar i år kørte han galt på Strandlodsvej på Amager, og det fik politiet til at rykke ud. Manden var påvirket af stoffer, og på ham fandt politiet cirka 950 gram amfetamin samt 250 gram kokain.

Det fandt også en nøgle. Men den passede ikke til den bil, som manden var kørt galt i.

- Indledningsvist blev han sigtet og varetægtsfængslet for de stoffer, han havde på sig. I de efterfølgende dage forsøgte politiet at finde bilen, som nøglen passede til.

- Det lykkedes. I den var der yderligere 34,5 kilo amfetamin, siger anklager Allan Kristensen.

Bilen var lejet af den 33-årige, og retten har lagt vægt på, at mandens dna blev fundet på en taske i bilen, hvor størstedelen af amfetaminen lå i.

Desuden var narkoen i bilen fordelt i vakuumposer, der af samme størrelse og mærke som dem, manden havde på sig ved anholdelsen.

- Og så har retten yderligere lagt vægt på noget korrespondance på en af hans telefoner, som indikerede, at han ernærede sig ved narkosalg og distributør. Det var i en form for regnskab i hans noter på telefonen, siger anklageren.

Anklagemyndigheden mener, at den dømte har brugt lejebilen som et fjernlager.

Men den 33-årige nægter at kende til narkoposerne. Han har forklaret, at andre også havde rådighed over bilen. Det har anklagemyndigheden bekræftet, men den har ikke fundet beviser på, at stofferne skulle tilhøre disse personer.

Den 33-årige har under sagen nægtet sig skyldig i at have haft stofferne - med undtagelse af den narko, som blev fundet på ham. Manden blev også kendt skyldig i at have haft et mindre cannabislaboratorie i sit hjem.

- Han havde nogle voksende planter og nogle unge planter, som han var ved at gro op og høste. Det var på et beskedent niveau, siger anklageren.

Selv om anklageren gik efter 14 års fængsel til manden, er Allan Kristensen tilfreds med, at retten har valgt at idømme den 33-årige 12 år.

- Vi er glade for at have fundet så mange kilo amfetamin. Det er rigtig mange småsalg, der er stoppet der, plus mange millioner kroner, som ikke kommer til at bevæge sig i det kriminelle miljø alligevel, siger han.

Manden er ikke dømt for lignende kriminalitet tidligere. Han har anket dommen til landsretten.

Et navneforbud fra Københavns Byret er blevet udstrakt til ankesagen, hvorfor det ikke er muligt at nævne yderligere om den dømte.