12 års fængsel for bandedrab

RETTEN I HOLBÆK (Ekstra Bladet): Mikkel Jensen, 27 år, blev ved Retten i Holbæk onsdag idømt 12 års fængsel for sin rolle i et drab begået i april 2019 i Holbæk.

En konflikt mellem to lokale bandegrupperinger, Bandidos på den ene side og Vang-gruppen på den anden side, var årsagen til, at 18-årige Zobair Saidi skulle skydes ned i Ladegårdsparken, kom det blandt andet frem i retten onsdag.

Sagen blev ført som en tilståelsessag, og Mikkel Jensen valgte at anke dommen på stedet.

Ved retten fortalte den nu dømte om, hvad der udspillede sig inden og på den fatale aften i april 2019. Han hjalp to Bandidos-medlemmer med at lokke Zobair Saidi i et baghold, fordi den dræbte ved to lejligheder havde 'rullet' den dømte for penge og hash.

Zobair Saidi skulle afstraffes af Bandidos for at have kastet en molotov-cocktail mod en bil ved Bandidos klubhus i Holbæk og for at have taget del i et angreb mod selvsamme hus.

Den nu dømte har hele tiden fastholdt, at han troede, at Zobair Saidi kun skulle have en 'lærestreg' og altså ikke slås ihjel.

Dommeren lagde i sin begrundelse for straffen vægt på, at Mikkel Jensen havde været med til at lokke personen til stedet, og at han havde udpeget, hvem der skulle afstraffes fra Vang-gruppen. Det var en formildende omstændighed, at den dømte samarbejdede med politiet og valgte at fortælle om sin og Bandidos-rockernes rolle i sagen.

Mikkel Jensen skal herudover betale sagens omkostninger og 130.000 kroner til den efterladtes familie, der også var mødt op i retten onsdag.

To fuldgyldige Bandidos-medlemmer skal senere på året for retten grundet deres rolle i drabet.

