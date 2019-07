12 mænd anklaget for gruppevoldtægt: Nu er kvinden anholdt

En 19-årig britisk kvinde anmeldte 12 israelske mænd for gruppevoldtægt. Nu er hun selv blevet anholdt for falsk anmeldelse

En dramatisk situation har udspillet sig på Cypern, siden en 19-årig kvinde anmeldte en gruppevoldtægt på et hotel i byen Ayia Napa.

12 mænd blev anholdt, men nu er de alle løsladt og kvinden er i stedet selv blevet anholdt for falsk anmeldelse. Det skriver Daily Mail.

Allerede dagen efter anmeldelsen blev fem af de 12 mænd løsladt på grund af manglende dna-beviser, og nu er de resterende syv også blevet løsladt, fordi kvinden har ændret sin historie.

Ifølge mediet trak kvinden sin anmeldelse tilbage, efter hun blev udspurgt af cypriotisk politi hen over weekenden på baggrund af dna-undersøgelserne.

Der opstod endnu mere tvivl om kvindens historie, da det viste sig, at en af de mænd, hun beskyldte for at deltage i gruppevoldtægten, havde bevis for, at han lå i sengen med sin kæreste, da voldtægten fandt sted.

Kæresten havde nemlig taget en selfie med ham.

Tre af mændene har medgivet, at de havde sex med kvinden, men at hun havde givet samtykke til dette. Kvinden påstod dog tidligere, at hun kun havde givet samtykke til sex med en af mændene, men at de andre havde 'holdt hende nede og voldtaget hende'.