12 mennesker er dræbt i et masseskyderi i Virginia i USA

12 er dræbt og 4 såret under et skyderi i byen Virginia Beach i USA. Den mistænkte gerningsmand er død.

12 mennesker er blevet dræbt i et masseskyderi i en kommunal administrationsbygning i delstaten Virginia sent fredag aften dansk tid.

Det meddeler det lokale politi i byen Virginia Beach på et pressemøde natten til lørdag ifølge flere amerikanske medier.

Samtidig er fire mennesker såret.

Der meldtes først på natten om 11 dræbte, men en person døde senere på vej til hospitalet.

Skyderiet fandt sted fredag eftermiddag omkring klokken fire lokal tid i en administrationsbygning, der ligger nær rådhuset i Virginia Beach.

Ifølge politiet er den mistænkte gerningsmand død. Han blev dræbt i en skudveksling med tungt bevæbnede betjente, der ankom kort efter at have modtaget flere nødopkald.

Også en politibetjent blev ramt af skud, men en skudsikker vest reddede hans liv.

Den mistænkte gerningsmand var en mangeårig ansat i det lokale bystyres afdeling for offentlige anlægsarbejder. Det fortæller politichef i Virginia Beach James Cervera ifølge nyhedsbureauet AP.

Han fortæller videre, at gerningsmanden åbnede ild mod kommunalt ansatte i bygningen og affyrede skud "vilkårligt" mod de tilstedeværende.

Politiet mener, at den mistænkte gerningsmand handlede på egen hånd.

Byens borgmester, Bobby Dyer, siger i en udtalelse, at det er "den frygteligste dag" i byens historie.

Megan Banton, en kommunalt ansat, der var til stede i bygningen, da skyderiet gik i gang, fortæller til AP, at hun hurtigt barrikaderede døren til sit kontor og ringede til alarmcentralen.

- Vi prøvede at gøre alt, hvad vi kunne for at få alle i sikkerhed. Vi er alle sammen forfærdede.

- Det føltes ikke virkeligt, det var som et mareridt, siger hun.

På hendes kontor var cirka 20 mennesker på arbejde, da gerningsmanden åbnede ild.

En talsperson for det amerikanske forbundspoliti, FBI, siger, at man samarbejder med de lokale myndigheder på gerningsstedet.

Bygningen, skyderiet fandt sted i, huser en række styrelser og kontorer med ansvar for byudvikling, offentligt byggeri og planlægning. Det fortæller en repræsentant for bystyret til nyhedsbureauet Reuters.s ...