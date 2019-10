12 migranter fundet i live i kølecontainer

Belgisk politi finder 12 migranter i live i en kølecontainer uden for Antwerpen.

Det skriver Reuters, der citerer politikilder.

Politiet oplyser videre, at alle migranterne er mænd og 11 af dem er fra Syrien samt en sudaneser. En lastvognschauffør havde tilkaldt politiet efter mistanke om, at nogen havde sneget sig ind til hans last af frugt og grøntsager. De er blevet overlevet til de belgiske migrationsmyndigheder.

De 12 migranter bliver fundet kort tid efter, at 39 personer blev fundet livløse i en kølecontainer nordøst for London i Storbritannien natten til onsdag i sidste uge.

Sættevognen med kølecontaineren, hvor de mange døde blev fundet i sidste uge, kom til havnen i Tilbury Docks i Storbritannien fra Zeebrugge i Belgien.

De belgiske myndigheder arbejder tæt sammen med briterne i efterforskningen.

