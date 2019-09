121 km/t. gennem Aarhus: Fik 'overraskende' straf

En mandlig bilist frygtede et klip i kørekortet efter at have trykket speederen i bund i Aarhus - straffen var dog langt værre

Patruljebiler, fotovogne, motorcykelbetjente i uniform og i civil og køretøjer med særligt videoudstyr.

Politiet rullede det tunge skyts ud, da de torsdag gennemførte en aktion mod fartbøller i Aarhus.

Alene fotovognene gav 261 bøder og 33 klip i kørekortet, men især én bilist havde fart på, da han tonsede ud ad Silkeborgvej med 121 kilometer i timen på en strækning, hvor han maksimalt måtte køre 50 kilometer i timen.

Føreren af bilen vidste med det samme, at den var gal. Han skyndte sig derfor at vende om og spørge politiet, om han nu risikerede at få et klip i kørekortet.

- Medarbejderen svarede, at det gjorde det ikke i hans tilfælde, da det ville kræve, at man har et kørekort, og det ville bilisten jo ikke længere have, da overskridelsen i sig selv gav en ubetinget frakendelse af førerretten, skriver politiet i en pressemeddelelse og konstaterer tørt:

- Det var en noget slukøret bilist, der herefter kørte fra stedet.

Det kostede torsdag en bilist kørekortet, da han havde speederen i bund og kørte 121 kilometer i timen. Politifoto

Den øvrige politiindsats gav 102 sager, hvor topscoreren var brug af håndholdt mobiltelefon. 28 bilister nu ikke bare kan se frem til en bøde, men også et klip i kørekortet.

Derudover blev 17 personer sigtet for at køre uden sikkerhedssele, ni blev sigtet for fejl og mangler på køretøjet, og otte blev sigtet for at køre frem for rødt lys.

Og det er langtfra i orden, mener politikommissær Amrik Singh Chadha.

- Det er helt uacceptabelt, at der stadigvæk er trafikanter, der vælger at tilsidesætte de regler, der er skabt for at skabe tryghed for os alle i trafikken. Vi kan ikke være tjent med, at der er nogle, der tror, at færdselsloven er vejledende, lyder det.

- Færdselsloven er ikke vejledende – den sætter rammerne for, hvad man må og ikke må, og overholder man loven, er der langt mindre risiko for, at der sker uheld.