121 personer dræbt under kampe i Libyen efter offensiv

Kampe nær Libyens hovedstad, Tripoli, har kostet 121 personer livet, mens 561 personer er blevet såret. Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen (WHO) på Twitter.

Kampene begyndte tidligere i april, da oprørshæren under ledelse af Khalifa Haftar indledte en offensiv for at overtage landets hovedstad.

WHO oplyser, at man sender medicinsk udstyr og mere personale til Tripoli.

Haftars styrker, som kontrollerer områder i den østlige del af landet, har trodset internationale opråb om at indstille offensiven.

Ifølge FN er mere end 13.500 mennesker flygtet fra deres hjem som følge af kampene.

Haftar, som er 75 år, betegner sig som fjende af islamistisk ekstremisme. Men hans modstandere ser ham som en ny diktator i stil med Libyens mangeårige enehersker Muammar Gaddafi.

Gaddafi blev dræbt af oprørere med støtte fra Nato i 2011.

Haftar støttes af Egypten og De Forenede Arabiske Emirater. De anser ham for at være et bolværk mod islamister. De to lande har ifølge FN ydet militær støtte til Haftar