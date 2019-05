126 passagerer fanget på færge i timevis

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Siden klokken 10.40 har 126 passagerer og besætningsmedlemmer været fanget på den grundstødte færge 'Sylt Express.

Det skriver Jydske Vestkysten.

Årsagen er, at færgen pludselig fik tekniske problemer og derfor kom ud af kurs. Det betød, at den begik på grund, og så er der kun en løsning. At vente.

- I værste tilfælde sker det først ved 18-tiden, siger direktør for Rømø Sild-overfarten og rederiet FRS, Birte Dettmer.

Men selv om syv-otte timer på en færge kan virke som et mareridt, så holder passagerne hovedet højt.

- Vi sørger for mad og drikke, det plejer at holde humøret oppe blandt mennesker, siger Burte Dettner til Jydske Vestkysten.

Færgen med plads til 599 mennesker sejler dagligt syv gange mellem Sild og Rømø.

