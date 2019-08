13-årig anholdt for mord på politimand

En kun 13-årig dreng er blevet anholdt og sigtet for medvirken til mord på den britiske politimand Andrew Harper, der torsdag aften mistede livet, da han blev kaldt ud til et indbrud.

Den britiske politimand blev kaldt ud til en politi-opgave i forbindelse med en anmeldelse om tyveri i Berkshire i England. Han blev dræbt ved et vejkryds på A4-vejen mellem Reading og Newbury. Andrew Harper døde cirka klokken 22.30 i går aftes. På gerningsstedet er der fundet et langt blodspor på vejen.

Udover den 13-årige dreng er yderligere ni andre drenge eller mænd i alderen fra 13-30 år anholdt i sagen, der har fået meget stor opmærksomhed i Storbritannien.

Det skriver flere medier heriblandt BBC og Metro

Her er kriminalpolitiet i gang med at undersøge en BMW på gerningsstedet. (Foto: Ritzau Scanpix)

Den britiske premierminister Boris Johnson har allerede offentligt været ude at fordømme drabet. Her til morgen sagde han følgende til de britiske medier:

- Jeg er dybt chokeret og rystet over nyheden om drabet på en modig politimand i tjeneste i Thames Valley i går aftes. Min tanker går til politibetjent Harpers familie, venner og kolleger i denne svære tid. Det er en kraftfuld påmindelse om, at vores politibetjente i hele landet hver dag sætter deres liv i fare, når de forsøger at beskytte alle os andre. De har min absolutte støtte.

Politichefen Jason Hogg har udtalt følgende i sagen:

- Her i politiet er vi knust over at miste en af vores kolleger, og vi vil støtte hinanden i denne svære tid.

Politiet i Thames Valley forsøger nu at efterforske helt præcist, hvordan Andrew Harper blev dræbt. Flere retsmedicinske efterforskere er i fuld gang med at efterforske sagen på gerningsstedet, hvor der er stillet to store politi-telte op. Vidner har også oplyst, at politiet er blevet set, mens de undersøgte en grå BMW på gerningsstedet.

De ti anholdte personer i sagen bliver netop nu afhørt på forskellige politistationer i området.

Billedet fra gerningsstedet viser et langt blodspor, der går på tværs af vejen i et kryds. Politiet er dog endnu ikke gået ud med detaljer omkring, hvordan politibetjenten blev dræbt.