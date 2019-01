13-årig blev kidnappet da forældrene blev dræbt: Fundet efter tre måneder

15. oktober 2018 blev ægteparret James og Denis Closs fundet skudt og dræbt i deres eget hjem i byen Barron i den amerikanske stat Wisconsin.

Deres 13 år gamle datter, Jayme, var ingen steder at finde, og derfor iværksatte politiet en meget omtalt eftersøgning.

Torsdag klokken 16 lokal tid lykkedes det endelig politiet at finde frem til Jayme, efter at hun har været forsvundet i næsten tre måneder.

Det skriver flere amerikanske medier inklusiv CNN og Washington Post.

Norsk politi i appel til vidner: Brug Google til at finde Anne-Elisabeth

Fundet i live

Det lokale politi i Douglas, Wisconsin, bekræfter fundet af den 13-årige pige og oplyser, at hun er i live.

'Hun blev fundet torsdag eftermiddag i en lille by omkring 100 kilometer fra der, hvor hun sidst blev set', oplyser de i en pressemeddelelse ifølge CNN.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det lykkedes Jayme Closs at flygte fra sin kidnapper og alarmere naboen, der ringede til politiet. Dermed kunne en tre måneder lang eftersøgning få en lykkelig ende. Foto: Facebook/Privat

En person er anholdt i forbindelse med sagen, men politiet er indtil videre ikke kommet med nogen detaljer om aktionen. Det forventes dog, at de vil holde en pressekonference om sagen fredag morgen lokal tid.

Ifølge CNN oplyser Jaymes tante, Sue Allard, at hendes niece blev ført til hospitalet torsdag eftermiddag:

- Rygterne begyndte at svirre tidligere i dag, og jeg gav mig til at bede flere gange, men der skete ikke noget. Jeg gik helt ned. Jeg troede det ville blive en god dag. To timer efter får jeg så af vide, at hun er fundet. Det er slet ikke til at tro, fortæller hun til CNN's lokale samarbejdsmedie WCCO.

Mystisk opkald ledte politiet til familiens hus

Det var et mystisk opkald fra morens mobiltelefon, der i sin tid førte politiet til liget af forældre. Ifølge politiet kunne man hører lyde i baggrunden, men der var ingen, der snakkede til alarmcentralen.

Politiet besluttede sig for at undersøge sagen nærmere, og da de kom ind i familiens hus, kunne de konstatere, at James og Denis Closs var dræbt, mens Jayme var forsvundet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Barron County Sheriff, Chris Fitzgerald, under en pressekonference om kidnapningen af den 13-årige Jayme Closs. Foto: Jerry Holt/AP

Det satte gang i den såkaldte 'Amber Alert' på pigen i hele USA. Politiet fik rigtig mange tips fra befolkningen, som førte til gennemsøgninger i flere områder omkring familiens hjem.

Nåede ikke forældrenes begravelse

Men der var ingen spor af Jayme, og to uger efter drabet blev hendes forældre bisat.

Dager, uger og måneder gik, uden at pigen blev fundet, men hendes familie opgav aldrig håbet. Nu er de alle genforenet, og glæder er ikke til at tage fejl af. På sin facebook udtrykker en af Jaymes kusiner nyheden således:

'Hun er i live og på vej hjem. Af hele mit hjerte, tak til alle for jeres hjælp. Jeg er evig taknemmelig for alle, der har delt opslaget og bidraget til eftersøgningen af min kusine Jayme Closs. Mange tak til alle. Jeg elsker jer'.

Se også: Mystisk dobbeltdrab og bortførelse: Hvor er Jayme?

Norsk politi i appel til vidner: Brug Google til at finde Anne-Elisabeth

Se også: Sverige rystet efter kidnapning: Kvinde fik presset død krage ind i munden