13-årig dreng dræbt i trafikulykke

En 13-årig dreng er i dag død som følge af en trafikulykke, der skete kort før midnat lørdag.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelse.

Ulykken skete i Frederikshavn, da to drenge kom kørende på en knallert.

- Af ukendte årsager mister føreren af knallerten herredømmet over sit køretøj og påkører derpå et træ i vejkanten, siger vagtchef Karsten Højrup Kristensen.

Ved kollisionen pådrog begge drenge sig alvorlige skader. Den 15-årige havde styrthjelm på, men det havde den 13-årige dreng ikke. Der blev straks sendt ambulance og politi til stedet, og de blev begge straks fragtet til Aalborg Universitetshospital.



Og i dag, 10. marts 2019 kl. 14.00, modtog politiet så melding om, at den 13-årige dreng er afgået ved døden som følge de skader, han pådrog sig i forbindelse med uheldet. Den 15-årige fører af knallerten er alvorligt kvæstet, men han er dog meldt uden for livsfare.



- Vi er stadig i gang med vores undersøgelser og efterforskning af denne tragiske ulykke, blandt andet har en bilinspektør undersøgt ulykkesstedet. Vi skal have belyst hele hændelsesforløbet, før vi kan udtale os yderligere om ulykken og dens årsager, siger vagtchef Karsten Højrup Kristensen, der tilføjer, at der som helt almindelig procedure er udtaget blodprøve af den 15-årige dreng i forhold til at klarlægge, hvorvidt der har været for eksempel alkohol involveret.



Politiet har derfor på nuværende tidspunkt ingen yderligere kommentarer til ulykken.