13-årig finder bil på bunden af sø: 27 år gammelt mysterium er nu løst

Den kun 13-årige dreng Max Werenka fra British Colombia i Canada har været ved den smukke sø Griffin hundredvis af gange. Han elsker naturen, og filmer også tit sine oplevelser med sit GoPro-kamera.

Men da han for nylig endnu engang besøgte søen sammen med sin familie havde han aldrig regnet med, at han lige pludselig ville blive en vigtig brik i opklaringen af en 27 år gammel forsvindings-sag, der lige siden 1992 har været et stort mysterium for politiet.

Da Max sejlede ud på søen sammen med sin familie, så han lige pludselig en bil på bunden af søen. Herefter ringede familien straks til politiet. Men da politiet ankom var vandet alt for mudret til, at man kunne se se noget. Derfor tilbød Max sin hjælp.

- Jeg forklarede politiet, at jeg havde et GoPro-kamera, som jeg kunne bruge til at filme under vandet. Så jeg svømmede rundt og filmede over bilen og dykkede også ned for at komme tættere på bilen. Og bagefter kunne politiet undersøge videoen, forklarer Max Werenka.

Politiet vendte tilbage tre dage efter sammen med en dykker. Og her fandt de inde i bilen liget af en kvinde, der har været meldt savnet i 27 år.

Det skriver flere medier heriblandt CNN og Global News

Politiet kunne ud fra bilens nummerplader finde frem til identiteten på liget, der viste sig at være den 69-årige Janet Farris fra Vancouver Island. Hun forsvandt sporløst helt tilbage i 1992, mens hun i bil var på vej til et bryllup i byen Alberta.

Efterforskerne af sagen har en teori om, at hun af en eller anden grund er kørt ud i søen - måske for at undgå et dyr.

En Facebook-gruppe for forsvundne personer har også lagt et opslag ud omkring sagen:

(artiklen fortsætter under billedet)

Den afdøde Janet Farris' bil af mærket Honda blev i øvrigt fundet kun cirka 4 meter fra den trans-canadiske hovedvej, der i området løber langs med søen.

Politiet mener ind til videre, at der ikke er noget mistænkeligt kriminelt i forbindelse med ulykken og dødsfaldet, der har pint Janet Farris' familie gennem de sidste 27 år.

Men netop nu er familien ifølge tv-stationen CTV glade for, at de er sluppet af med uvisheden, og de har allerede planlagt en begravelse af Janet Farris.

- Det værste gennem alle årene har været, at vi ikke vidste noget om, hvad der var sket, siger 62-årige George Farris, der er søn af den afdøde Janet Farris.

Erin Farris-Hartley husker sin farmor som en varm, sjov person, der elskede at lave havearbejde. Hun fortæller, at hun hver eneste dag har tænkt på sin farmor.

- Det virkede, som om vi aldrig fik en mulighed for at sørge rigtigt, fordi min farmor hele tiden var meldt savnet, fortæller hun til Global News.