13-årig hyldes efter buskapring: - Han er vor helt

Italien hylder torsdag en 13-årige skoledreng som helt efter den dramatiske redning af 51 børn, der onsdag blev taget som gidsler af chaufføren i deres skolebus.

Chaufføren, der satte ild til bussen nær Milano, siger, at han protesterede mod migranters død på Middelhavet.

Et at de børn, der var gidsler i bussen, den 13-årige Ramy Shehata, havde ifølge det britiske medie BBC held med at gemme og beholde sin mobiltelefon.

- Han er vor helt, siger en klassekammerat ifølge BBC.

Ramy Shehata kontaktede hemmeligt politiet, efter at chaufføren havde konfiskeret alle de andre børn og deres ledsageres mobiltelefoner.

Den 47-årige chauffør, Ousseynou Sy, der er italiensk statsborger med en senegalesisk baggrund, skal have sagt til børnene: 'Ingen vil overleve'.

Det italienske nyhedsbureau Ansa skriver ifølge BBC, at Ramy foregav at bede på arabisk, da han fik telefonforbindelse til sin far, som han satte ind i situationen.

- Ramy gjorde sin pligt, siger faren og tilføjer, at hans søn, der er født i Italien i 2005, nu bør få italiensk statsborgerskab.

- Vi ville elske at blive her i landet, siger faren til Ansa.

Den stolte far håber nu, at hans søn kan blive italiensk statsborger. Foto: Miguel Medina/AFP/Ritzau Scanpix

Da politiet stoppede bussen efter en 40 minutter lang tur ved en vejspærring, blev børnene reddet ud gennem køretøjets bagende, efter at politiet havde slået vinduerne ind.

Chaufføren havde blokeret dørene med kæder og overhældt store dele af bussen med benzin. Han satte ild på køretøjet med en lighter, da han stod over for politiet.

- Jeg vil have, at det hele skal slutte. Vi må stoppe migranters død på Middelhavet, råbte chaufføren ifølge tv-stationen RAI og andre medier.

Chaufføren, som bor i Cremona med kone og to børn, var bevæbnet med en kniv. Han bliver sigtet for blandt andet bortførelser og forsøg på massedrab.

Bussen endte med at være helt udbrændt efter den dramatiske hændelse. Foto: Vigili del Fuoco/Reuters/Ritzau Scanpix

Ifølge det italienske medie Sky tg24 havde chaufføren arbejdet for det selskab, som ejede bussen, i 15 år, uden at der tidligere har været nogle problemer.

Den italienske indenrigsminister, Matteo Salvini, siger, at chaufføren er tidligere straffet for sexovergreb og kørsel i beruset tilstand. Han siger, at manden ikke var egnet til at køre skolebus.