13-årig pige kørt ned

En 13-årig pige er blevet kørt ned, imens hun cyklede i krydset mellem Vesterled og Podøjvej i Ulstrup i Jylland.

Pigen er blot 13 år gammel og havde ingen cykelhjelm på, da ulykken skete. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi Michael Ørum.

- Anmeldelsen gik på, at det var en dreng, men vi kan konstatere, at det er en pige, der er involveret. Hun er ved bevidsthed og er blevet kørt til skadestuen for at blive tjekket. Det lader til, at hun er sluppet billigt, fordi hun er kommer indover bilens kølerhjelm. Uheldet lader til at være sket, fordi hun har glemt at overholde sin vigepligt, siger vagtchefen.

Michael Ørum understreger desuden, at det er uhyre vigtigt at spænde hjelmen, før man giver sig til at trampe i pedalerne. Også selvom det er varmt.

Politiet fik anmeldelsen om ulykken klokken 16.01.