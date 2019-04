13-årig pige planlagde egen 'kidnapning'

Voldsom sag i Berlin, hvor pige var part i plan, der skulle franarre hendes egen far et større beløb

I godt et døgn arbejdede politiet i Berlin på højtryk - her var man blevet sat i alarmberedskab efter meldingen om, at en 13-årig pige var var blevet kidnappet.

Det var fredag aften. Lørdag tog historien en ganske uventet drejning, da det viste sig, at pigen selv var del af spillet sammen med en 18-årig mand, skriver BZ.

Både pigen og den 18-årige er syriske flygtninge og bor nu i den hovedstad.

Sagen tog sin begyndelse fredag, da pigens far gik til politiet. Her fremviste han på sin telefon en video, der angiveligt viste bortførelsen af datteren. Videoen havde han fået tilsendt.

I følge BZ har politiet ikke ønsket at gå i detaljer med sagen, men en polititalsmand har beskrevet, at den påståede kidnapningsvideo indgik i efterforskningen og eftersøgningen, som knap 300 betjente var del af.

I følge BZ's oplysninger var faderen i samme video blevet afkrævet 40.000 Euro - godt 300.000 danske kroner.

Politiet reagerede hurtigt og nedsatte en efterforskningsgruppe, der inkluderede forskellige specialister. Blandt andet SEK og MEK, der begge kan sammenlignes med dansk politis Aktionsstyrken.

Lørdag aften kort før midnat skulle løsesummen overdrages, og det skulle ske tæt ved en skole i bydelen Schöneberg. Men i stedet for penge, stod politiet klar og anholdt den 18-årige syrer medsamt den 13-årige pige.

Pigen er nu overgivet til de sociale myndigheder, mens den 18-årige skal fremstilles for en undersøgelsesdommer med krav om varetægtsfængsling.

Han sigtes for forsøg på afpresning og på at have forestillet en forbrydelse.