13-årig pige sporløst forsvundet efter dobbeltdrab på hendes forældre

USA's mest omtalte kriminalsag netop nu trækker overskrifter i hele landet. Den tager nemlig udgangspunkt i den kun 13-årige pige Jayme Closs, der på mystisk vis har været sporløst forsvundet siden i mandags, hvor begge hendes forældre blev fundet myrdet i deres hus i Barron i staten Wisconsin.

Det skriver flere medier heriblandt CNN og CBS

Der er nu udsendt en såkaldt 'Amber Alert' på pigen i hele USA. Det er en speciel eftersøgning, der bliver foretaget, hvis politiet har mistanke om, at der er tale om en kidnapning. En anden mystisk detalje i sagen er, at der tidligt mandag blev foretaget et telefonopkald til alarmcentralen fra huset. Det var i øvrigt hverken fra Jayme Closs, eller fra hendes forældre Denise og James Closs. Politiet oplyser dog ifølge CBS, at de har identificeret, fra hvilken mobiltelefon alarmopkaldet kom. Det bliver dog ind til videre holdt hemmeligt af hensyn til den videre efterforskning.

(artiklen fortsætter under billedet)

Her ses en smilende Jayme. Hun elsker dans og sport og er på skolens hold i orienteringsløb. (Foto: Privatfoto/Facebook)

Sheriffen Chris Fitzgerald oplyser i øvrigt, at politiet er i gang med at efterforske årsagen til forældrenes død samtidigt med, at man har sat alle sejl til i forsøget på at opspore den kun 13-årige Jayme.

I forbindelse med alarm-opkaldet i mandags kunne politiet høre nogle lyde i baggrunden. Men ingen personer talte direkte i telefonen. Ifølge sheriffen Chris Fitzgerald fandt de tilkaldte politimænd Jayme's forældre, 56-årige James Closs og 46-årige Denise Closs, døde i huset. Fitzgerald ville ikke umiddelbart fastslå en dødsårsag, men han afslører dog, at der var pistolskud involveret i deres dødsfald.

- Det er usikkert, hvor lang tid de havde været døde, da politiet ankom til huset. Men vi tror på, at den 13-årige datter Jayme var til stede i huset, da forbrydelsen fandt sted, siger Fitzgerald.

Hele området omkring gerningsstedet er blevet undersøgt. Og der har både været brugt droner og politihunde i forbindelse med eftersøgningen. Alle Jayme's venner er også blevet afhørt i forbindelse med sagen, hvor politiet også har gennemsøgt hele skolen.

(artiklen fortsætter under billedet)

Her er et mere friskt billede af Jayme, som politiet har sendt ud. (Foto: Barron Countyy Sheriff's Department)

Ved en pressekonference i tirsdags fortalte sheriffen Chris Fitzgerald, at Jayme sidst er set i søndags, hvor hun var til en familiesammenkomst sammen med sine forældre. Fitzgerald er i øvrigt overbevist om, at Jayme ikke er løbet hjemmefra med vilje:

- Jayme er et eller andet sted derude. Vi vil gøre alt for at finde hende. Det er vores største mål.

Chefen for skolen i Barron, Diane Tremblay beskriver den 13-årige Jayme som en sød pige, der er meget loyal overfor sine venner - og som elsker at danse:

- Jayme er med på skolens hold i orienteringsløb. Hun er en meget sports glad pige, fortæller Diane Tremblay og tilføjer:

- Da hun for nylig i forbindelse med en skole-opgave blev spurgt, hvad hun ville gøre, hvis hun vandt en million dollars svarede hun: Jeg ville købe mad til alle de sultne, og så ville jeg give resten af pengene til de fattige.