13-årige Freya efterlyst

13 årige Freya Nielsen kom ikke hjem til sin familie i går. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi udsendte i aftes en efterlysning og onsdag morgen er pigen stadig ikke fundet.

Det oplyser vagtchef hos Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi Ole Hald til Ekstra Bladet.

- Vi håber, at hun enten lader høre fra sig, eller at nogen bliver opmærksomme på hende og kontakter os, lyder det.

Freya Nielsen forlod sit hjem ved syv-tiden tirsdag morgen, og hun blev sidst set i Vordingborg sammen med sin veninde.

Klokken 18.10 blev politiet alarmeret. Herfra har man ikke noget

- Har I iværksat en eftersøgning?

- Nej, for vi ved ikke, hvor vi skal starte med at lede. Vi har brug for noget mere konkret, ellers er det ligesom at lede med bind for øjnene. Men vi har selvfølgelig fokus på det dagen igennem.

- Er I bekymret for, at der er sket noget?

- I dagens Danmark, hvor man stort set skal stå til rådighed hele tiden, bliver folk hurtigere bekymret end tidligere, hvis de ikke kan komme i kontakt med en person. Men selvfølgelig skal man være bekymret, hvis man ikke ved, hvor ens 13-årige datter er. Det ville jeg også selv være.

Freya er 175 centimeter høj, og hun var i går iført mørk, kort dynejakke og badesandaler. Hvis du ser hende eller har oplysninger om, hvor hun er, så ring til politiet på 114.