13-årige Line påkørt af rød Porsche: - Jeg vil gerne se hende

Den i dag 13-årige Line Hessel husker ikke selv den røde Porsche Boxter, der påkørte hende i krydset ved hendes skole i Kirke Hyllinge i januar.

– Jeg husker, at jeg ligger i vejkanten, mens en mand fra skolen, holder mit hoved, det er det eneste, jeg husker, lyder det fra Line Hessel, da hun onsdag vidner i retten i Roskilde.

Her var hun omgivet af sin mor, Dorthe Hessel, samt hendes far og bedsteforældrene. Line Hessel smilede, virkede selvsikker og var klædt modent i mørke gamacher og sort trøje.

Men desværre for familien fra Jægerspris var den tiltalte, en 27-årige kvinde fra Frederikssund, ikke mødt op i retten, og hun nægter sig skyldig. Hun står anklaget for at have påkørt Line Hessel og herefter flygte fra stedet med en mand, der kørte bag hende. Porschen, der er stjålet, blev efterladt på åstedet. Desuden er hun anklaget for at have stjålet Porschen samt nummerpladerne.

Slap med skrækken

Line Hessel har været igennem et længere sygdomsforløb. I august begyndte hun til genoptræning, hvilket hun stadig går til.

Udover hjernerystelsen, brækkede hun skinnebenet to steder og håndledet, da hun ramte køleren på Porschen, hvorefter hun fløj op i luften og landede på jorden.

– Jeg har ikke muskler i benene til at løbe, men jeg håber, at det kan lade sig gøre efter nytår, siger Line Hessel, der går i 7.klasse på Sofiehøj Friskole.

Vil have en afslutning

Hendes mor, Dorthe Hessel, er fattet, men fortæller, at hele forløbet har været meget langvarigt.

– Det vigtigste for os er, at hun stadig er i live. Hun var meget heldig, har vi fået at vide, siger Dorthe Hessel.

Hun håber, at den tiltalte kvinde vil give sig til kende torsdag, hvor retssagen fortsætter.

– Min datter skal have en afklaring på det her forløb.Vi er ikke opfyldt af had til hende, men hun skal stå til ansvar for det, siger Dorte Hessel, der ikke selv har et behov for at se kvinden.

Det har Line Hessel derimod. Hun fortæller, at hun længe har haft et ønske om at se kvinden.

– Det ligger hele tiden i mit baghovedet, at sagen ikke er afsluttet. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg tror, at det vil hjælpe, hvis jeg ser hende, fortæller Line Hessel.

Det var her i krydset, at ulykken fandt sted klokken 14.55. Foto: Olivia Loftlund.

Ulykken skete, da hun var på vej hjem fra skole med tre veninder. Den røde Porsche kom kørende ad Elverdalsvej mod nordøst ved Biltris Gade, hvor Line havde taget et skridt ud på kørebanen.

Netop i det kryds har familien altid været bange for, at der skulle ske noget, fortælle Dorthe Hessel.

Vidne troede hun var død

Selvom den tiltalte 27-årige kvinde ikke dukkede op i retten i Roskilde fortsatte sagen alligevel.

Udover Line Hessel var der indkaldt syv vidner, heraf den mand der som den første forsøgte at hjælpe Line Hessel.

– Jeg tænker først, at hun er død. Men da jeg kommer derover, begynder hun at græde og bevæge sig. Hun ligger nede på vejen, og jeg bærer hende væk, fortæller manden, hvis søn gør på samme skole.

Et andet vidne betegner ulykken som meget voldsomt, og siger, at ’pigen flyver to meter op i luften, da hun rammer køleren’.

Alle vidnerne var enige om, at bilen kørte væsentligt mere end de tilladte 60 km/t.

Flere af de indkaldte vidner fortæller også, at de så den kvinde, der kørte den røde Porsche Boxter forlade bilen med et kæledyr. Herefter blev hun krammet af en mand, der kørte bag hende.

Ingen af vidnerne så, at kvinden forlod stedet med manden, mens Porschen blev tilbage.

Politiet har fået taget dna-prøver af blandt andet noget lyst hår fra bilen og er på baggrund af en karakteristik af kvinden sikre på, at det er den tiltalte kvinde, der kørte bilen.

Fredag skal dommerne vurdere, om der kan fældes dom eller om sagen skal udsættes til kvinden møder i retten.